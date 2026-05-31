דודי פרישמן עם הלהיט שכבש את הישיבות: "למעלה עלה"

אחרי שהפך ללהיט שטח בישיבות בעקבות הופעתו ברבע הגמר של תכנית "הקול החדש", המוזיקאי והיוצר דודי פרישמן, משחרר רשמית את הסינגל "למעלה עלה". השיר מביא פופ ישראלי עכשווי המשלב תוכן יהודי עמוק ומסר של חיזוק ואמונה, המכוון ישירות אל בני הנוער הישיבות והדור הצעיר. במרכזו עומדים בתים מקוריים שכתב והלחין פרישמן מתוך מוטיב מוזיקלי שליווה אותו בגיטרה, המובילים אל פזמון פשוט וישיר המתכתב עם קריאתו המפורסמת של הראי"ה קוק ב"כנפי רוח".

השיר נולד מתוך התמודדות עם שחיקת השגרה והגעגוע לאש הרוחנית ולחיות של ימי הישיבה, לאותה אמונה פנימית שאדם יכול לצמוח ולהיות גדול ומיוחד. בהשראת תורת רבי נחמן ש"אין שום ייאוש בעולם כלל", פרישמן מעביר למאזינים מסר מחזק: אף פעם לא מאוחר לנער את האבק ולבחור בהתחדשות. שמנוסח בשורה המזקקת: "הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות" - נר קטן שעוזר לא לאבד את הדרך ברגעים של קושי ועייפות.

פרישמן, שמופיע ויוצר כבר קרוב לעשור, נע על הקו הרחב שבין הקהילות החסידיות לציבור הדתי-לאומי, ומחבר ביצירתו את כל קצוות הספקטרום. לאורך השנים עסק בחינוך מוזיקלי ובהתוועדויות, וכעת הוא מתמקד בהופעות ובפרויקטים חדשים.

קרדיטים:

מילים ולחן: דודי פרישמן.

עיבוד והפקה מוזיקלית: תומר בן יוסף ודודי פרישמן.