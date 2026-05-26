שמוליק ברגר ויוסי רוטנר בסינגל קליפ אנרגטי: "לא עוד לילה"

שמוליק ברגר ויוסי רוטנר משחררים את "לא עוד לילה" שיר חתונות סוחף ותוסס לרחבות הריקודים. 'לא עוד לילה' הוא שיתוף פעולה מסקרן בין ברגר שמגיע מעולמות האלקטרוניקה, ויוסי רוטנר מעולם החתונות והאירועים. כשעל העיבוד האלקטרוני והתוסס חתום כמובן שמוליק.

לשיר מלווה אף קליפ מושקע ותוסס במיוחד שצולם בנמל יפו, אליו גויסו עשרות בחורי ישיבות ורקדנים שהקפיצו את האווירה, כולל קריצה ויזואלית משעשעת לרקדנים הנוסטלגיים באווירת רבי ג'ייקוב. מאחורי הקלעים של הצילומים נרשמה דרמה לא קטנה, כשההפקה הרועשת משכה למקום פקחים ושוטרים שעיכבו את הצילומים בשל חוסר תיאום מראש, ודרשו לכבות את המוזיקה והאורות. ברגר ורוטנר לא ויתרו, נלחמו על התוצאה וכעת היא כאן לפניכם. "כשהמטרה היא לשמח את עם ישראל, גם המשטרה לא תצליח לעצור אותנו", מסכמים השניים.

קרדיטים:

הפקה בפועל: אביגדור מאיר

לחן: חיים טיל

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר