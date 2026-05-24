'אביעד' בסינגל קליפ חדש: "מי אמר"

הזמר והיוצר 'אביעד' בסינגל קליפ פופי ומלא אנרגיות שכתב והלחין יחד עם בנו חסד דוד דרף ועם המפיק המוזיקלי והמעבד של השיר אפי שיינר (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר 'אביעד' משחרר את "מי אמר", שכתב עם המוזיקאי אפי שיינר ועם בנו חסד דוד דרף.

אביעד שעומד מאחורי הלהיטים "יש לך אבא מלך" , "אמא תודה" ו"בוקר טוב"  שהושמעו רבות עובד בימים אלו עם המפיק אפי שיינר על חומרים חדשים נוספים.

אביעד: "מי אמר" אולי השיר הכי פופי שלי. השיר מדבר על הקולות הפנימיים בראש שלנו, וגם קולות מבחוץ .. שמחלישים אותנו ושאומרים לנו שלא נצליח. השיר בא לצעוק ולומר "אז מה אם מישהו אמר לך שאתה לא יכול" . אנחנו שמים לעצמנו חומות עוד לפני שניסינו ובראש שלנו אנחנו חוסמים את עצמנו. בסוף השיר אני מדבר גם על עצמי, "אתה לא זמר, אתה לא מוכר" – זה הכל עניין של אמונה בכח שלנו . כמובן שמדבר גם אליי ועליי ברמה האישית. אני מקווה ומתפלל שהשיר הזה יתן כוח אפילו לילד או ילדה אחת או למישהו אחד להיות יותר מה שהוא. בלי פחד."

קרדיטים:

מילים: אביעד דרף, אפי שיינר, חסד דוד דרף

לחן: אביעד דרף, אפי שיינר

הפקה מוזיקלית: SHINER

מילים:

פזמון:

מי אמר שאתה לא יכול, אתה יכול רק תנסה והחומות זה בדמיון אתה גדול מזה, אתה גדול מזה.

סותם אוזניים כבר לא מקשיב

לקולות שאומרים לי שאני לא טוב מספיק,

פורש כנפיים, תראו אותי.

אני יכול לבד, אני יכול לבד, אני יכול.

למדתי להקשיב רק לטוב שבתוכי, מה שלא מרים אותי, לא זה לא בשבילי.

וכלום כבר לא מפחיד כי אף פעם לא שוכח,

אני כל הזמן משקה אז אני כל הזמן צומח.

כשטיפה קשה אני אומר לעצמי

מי אמר שאתה לא יכול

אתה יכול רק תנסה והחומות זה בדמיון אתה גדול מזה אתה גדול מזה.

מי אמר שאתה לא יכול אתה יכול רק תנסה

והחומות זה בדמיון אתה גדול מזה אתה גדול מזה.

אני יודע שיש בתוכי אמונה,

מקבל כל דקה שלי כמו מתנה,

מברך על הטוב מברך על הרע,

מכוון ופוגע כמו דוד למטרה.

מה? נו, הסיפור עם גוליית, אה?

מי אמר שאתה לא יכול אתה יכול רק תנסה והחומות זה בדמיון

אתה גדול מזה,

אתה גדול מזה.

מי אמר שאתה לא יכול אתה יכול רק תנסה והחומות זה בדמיון

אתה גדול מזה אתה גדול מזה.

תחזור לישון זה לא הזמן לקום

אל תחלום אתה לא יודע כלום

העולם זה גדול סורי אבל אין מקום

אתה לא זמר אתה לא מוכר

והפאות זה מיותר אתה לא גדול אתה כזה קטן אתה קטן אתה קטן אתה קטן אתה קטן אתה קטן

שששש....

מי אמר שאני לא יכול אני יכול אתה תראה

והחומות זה בדמיון, אני גדול מזה.

אני גדול מזה.

מי אמר שאתה לא יכול,

אתה יכול, רק תנסה.

והחומות זה בדמיון, אתה גדול מזה.

אתה גדול מזה.

