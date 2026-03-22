אלישע ואייל זכאי בסינגל קליפ חדש: "שניה מליפול"

צמד האחים אלישע ואייל זכאי מוציאים את הסינגל החדש שלהם: ”שניה מליפול" – שיר עוצמתי ומרומם על הרגע שבו קושי הופך להזדמנות לצמיחה. השיר משלב עומק רגשי עם מסר אופטימי, ומזמין את המאזינים להתבונן בבחירות שאנשים עושים ברגעי משבר ובאפשרות לבחור בכוח ובחוסן.

"שניה מליפול" מתאר את הרגעים שבהם החיים דוחקים אותנו אל קצה האי־ודאות – רגעים שבהם נדמה שהכול עלול לקרוס. המסר המרכזי של השיר הוא הבחירה: גם על הסף, תמיד קיימת האפשרות לקום, ללמוד ולהתחזק. דרך טקסט מעורר מחשבה ועיבוד מוזיקלי בועט, רגע של משבר הופך לקריאה לאומץ ולהתחדשות.

השיר משקף נקודת מבט של דור המתמודד עם אתגרים מורכבים מבלי לאבד את התקווה לעתיד. המוזיקה שלהם מביטה באתגרי החיים בעיניים, אך מדגישה חוסן, חיבור וצמיחה.

עם השיר "שניה מליפול", האחים זכאי מציעים יותר משיר חדש , הם מציעים תזכורת לכך שגם ברגעים של אי־ודאות, הצעד הבא יכול להיות צעד של כוח ומשמעות.

קרדיטים:

מילים ולחן: אייל זכאי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אפי שיינר

מילים:

מה אני עושה פה

איך זה כל פעם קורה

איך האפור אף פעם לא משתנה

וקו המים עולה ועולה

ובין כל הרעש דממה

כי אני

עומד פה על גשר שרק מתנדנד

עולה בשביל עוד נשימה

שניה מליפול

על סף של שוב לאבד את הכל

אני מסתחרר

כשהאמת

עצמה מתחילה לשקר

שניה מליפול

וזה נמאס כבר

אני מסתיר שוב את הפחד

אפשר להיות בודד

גם אם אני לא לבד

תמשיך לטפס אסור להסתכל

הפסקתי כבר להתנצל

אז עזוב את הלב תקשיב רק אל הראש

עוצר וסופר עד שלוש

שניה מליפול

על סף של שוב לאבד את הכל

אני מסתחרר

כשהאמת

עצמה מתחילה לשקר

שניה מליפול

אני לא מוותר

על מה שאני

עוד יכול להיות

שניה מלגדול