כיכר השבת

נתנאל ברדה חוזר בסינגל לכבודה של ירושלים: "אחד שלא עוזב"

הזמר והיוצר נתנאל ברדה בסינגל חדש שכתב והלחין לכבודה של ירושלים. העיבוד וההפקה המוזיקלית של האחים אייל ויאיר שריקי (סינגלים וקליפים)

לכבוד יום ירושלים המתקרב, הזמר והיוצר נתנאל ברדה חוזר בסינגל חדש ומרגש -"אחד שלא עוזב", המוקדש כולו לעיר הקודש. 

תהליך יצירת השיר לקח שנתיים, את השיר כתב והלחין נתנאל כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר. דווקא מתוך המצב הקשה ביותר, נולד שיר מלא באמונה ותפילה שעוד נשוב ונזכה לראות את ירושלים השלמה.

עבור העיבוד המיוחד והעשיר של השיר הוקלטה התזמורת הסימפונית של בודפשט, הכוללת 50 נגנים וכלי מיתר חיים. כשעל החלילים וכלי הנשיפה גויס דור אסרף שמנגן עם מיטב גדולי הזמר של המוזיקה היהודית.

נתנאל (27), עלה מצרפת לישראל ומתגורר כיום בבני ברק עם משפחתו. הוא החל את דרכו בעולם המוזיקה כילד במקהלת 'המלאכים' של המנצח המוערך רפי ביטון. ובמשך תקופה היה זמר ליווי של גדול הזמר היהודי, אברהם פריד. 

בשנים האחרונות החליט נתנאל לצאת לדרך עצמאית ועובד כעת על אלבום בכורה יוצא דופן עם צמד המפיקים יאיר ואייל שריקי.

קרדיטים:

מילים ולחן: נתנאל ברדה

עיבוד והפקה מוזיקלית: אייל ויאיר שריקי

