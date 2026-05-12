כיכר השבת

דוד ברג בסינגל קליפ מפתיע: "זה לטובה"

הזמר והיוצר דוד ברג בסינגל קליפ חדש ומושקע במיוחד, שכתב והלחין בעצמו - "זה לטובה". ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

בעולם שמרגיש לפעמים כמו רצף של תקלות, דוד ברג מגיע להזכיר לנו שהכל מדויק מלמעלה. הסינגל החדש שלו, "זה לטובה", הוא בדיוק מה שהפלייליסט שלנו צריך עכשיו: פופ קצבי, אנרגטי ובעיקר מלא באמונה פשוטה. ברג כתב והלחין, וכשעל ההפקה המוזיקלית חתומים אלי קליין ואיצי ברי.

גולת הכותרת של הפרויקט היא הקליפ הקולנועי שביים חיים עטון, שלוקח את המסר של השיר צעד אחד קדימה. העלילה מלווה סוחר יודאיקה בדרכו לעסקת חייו, כשסדרת "שיבושים" מרגיזה מאיימת להרוס לו את התוכניות. רק ברגע של השלמה, כשהוא מחליט להסתכל על המציאות מזווית אחרת, הוא מגלה את האמת המצמררת שהסתתרה מאחורי רצף ה"תקלות" – ומבין שכל עיכוב בדרך היה למעשה נס גלוי.

קרדיטים:

מילים ולחן: דוד ברג

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

