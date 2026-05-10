שי וינר בסינגל קליפ חופה חדש: "כנפי השכינה"

ילד הפלא שי וינר, חוזר לקראת עונת החתונות עם סינגל חדש, ואולם הפעם מדובר בהרבה יותר מסינגל. "כנפי השכינה" הוא שיר שנולד מתוך עומקי החיים האמיתיים: אבל, ריפוי ומפגש בין נשמה שבורה לחופה קדושה וטהורה.

לפני כשנה ומשהו, נקלעה משפחה יהודית לאסון: בן קטן נחנק ונפטר אצל המטפלת. הבת הגדולה של המשפחה, שגידלה את אחיה הקטן כאמא שנייה, נשברה. הצער לא עזב אותה, עד שמצאה נחמה בשיריו של שי וינר.

כשהגיע יום חתונתה, פנה אביה לשי וינר בבקשה נדירה: להגיע לשמחתה ולהכניסה לחופה בשיר. שי ואביו לא היססו. "יש לנו שיר חופה שאנחנו מחכים לרגע הנכון עבורו", אמרו – וזה היה הרגע. הכלה לא ידעה דבר; זו הייתה הפתעה מלאה. ושי שר שם, תחת החופה, את "כנפי השכינה" – וכל האולם התמלא דמעות.

גם ערוץ 13 הגיע לתעד את האירוע המרגש, ובחומרים שצולמו גם הקטע שבו שי שר תחת החופה. הקליפ הרשמי של השיר הוא בעצם אותו תיעוד חי: מצלמה אחת, שוט אחד ורגש שלא ניתן לזייף. ההקלטה והצילום נעשו באישור מלא ובכתב מהחתן ומהכלה. כל מה שרואים – אמיתי.

"כנפי השכינה" נכתב על ידי רמי לב ונועם לב. רמי שחתום על להיטים ישראליים רבים, כתב בעבר מספר להיטים עבור שי. זהו שיר חופה שמדבר על שתי נשמות שנפגשות, על עשרה צעדים לחופה לבנה, על ברכת אלוקים ועל תפילת "אמן" שכל משאלות הלב יתגשמו.

קרדיטים:

מילים: רמי ונועם לב

לחן: רמי לב

עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל חן