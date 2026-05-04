בן ציון קלצקין ו"מקהלות" בליווי הקלידן מרדכי שלום רוזנפלד במחרוזת "הייליגער רבי שמעון"

הזמר בנצי קלצקין ו"מקהלות" מלווים בקלידן מרדכי שלום רוזנפלד במחרוזת לכבוד הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי (סינגלים וקליפים)

לקראת יום ל"ג בעומר חברו יחד הקומזיצער בנצי קלצקין וחברי מקהַלות למחרוזת שירי ערגה וכיסופים בליווי הקלידן מרדכי שלום רוזנפלד.

בזמן שבו כל יהודי רוצה לעלות לציון הרשב"י לשפוך את הלב, היום בו כל השערים פתוחים, "מה הקב"ה לכל אף רבי שמעון לכל", הבה ניכנס לאווירת היום הגדול והנשגב, נעורר את ליבנו ונבקש לישועת עם ישראל.

לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

קרדיטים:

סולן: בן ציון קלצקין

מקהלות: מוישי ברגמן

עיבוד: מרדכי שלום רוזנפלד

מקורות השירים:

תורתו מגן לנו - הבן יקיר - ר' לוי יצחק מבארדיטשוב

ניגון טשערנוביל - בזכות התנא

הקדמה לניגון טשערנוביל - מאיר אדלר

מה הקב"ה לכל - חי ה' וברוך צורי

למקום אבני שיש - ויז'ניץ

בזכות התנא - ר' משה מלעלוב

לכבוד התנא - עממי

