יוסי גרין ומנדי ווארש בסינגל קליפ מלהיב שכולו "אהבת ישראל"

שיתוף פעולה חדש מבית פרויקט המוזיקה הענק והאהוב "תודה לך השם". הפעם מתארח המלחין החסידי האגדי, יוסי גרין, יחד עם הזמר האהוב מנדי ווראש לשיר שהלחינו וכתבו יחד עם אנשי "תודה לך השם" - "אהבת ישראל".

יוסי גרין סיפר על כיצד נוצר השיר, "בשנים האחרונות נחשפנו כולנו לתופעה מרתקת. משהו שהתחיל בקטן, צבר תאוצה במהירות והתפשט לכל פינה בעולם. התופעה הזו מתבטאת בשלוש מילים שיהודים מכל הסוגים, צעירים ומבוגרים, אומרים פעמים רבות בכל יום: "תודה לך השם". זהו ביטוי של הכרת הטוב אמיתית לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שבחיינו. מדבקות, שירים וסרטונים התחילו להופיע בכל מקום, והסקרנות שלי התעוררה: תהיתי לעצמי מאיפה ואיך התחילה התופעה המופלאה הזו".

"לצד הסיסמה הזו הכרתי דמויות מרתקות שפועלות להפצת הרעיון. שמות כמו מנדי ווארש, מנדי פורטנוי, "האח סוכי", האחים בלומשטיין המוכשרים ועוד רבים אחרים. בשלב מסוים כבר לא יכולתי להתאפק והחלטתי שאני חייב לפגוש את החבורה הקדושה הזו", סיפר המלחין.

הוא החליט לפנות אליהם וליצור איתם קשר, "לפני מספר חודשים הצטרפתי אליהם להתוועדות. אחרי סעודה רצופה בדברי תורה, השקפה ובעיקר אהבת ישראל שנשפכה מכל עבר, עברנו לאולפן כדי לנסות להוריד לעולם ולתעד את מה שהרגשנו. קשה לתאר את האנרגיה שהייתה בחדר; המקום כולו פעם משמחה, מהתרגשות ומאהבה טהורה של יהודי אחד לשני. את התחושות האלו הבאנו כאן אליכם. אני מזמין אתכם לקום, להצטרף אלינו ולרקוד עם השיר החדש שיוצא מהלב של חבורת "תודה לך השם" (ושל מי שמקווה להיות החבר החדש שלהם)" אמר גרין.

'בתודה לך השם' הסבירו על השיר החדש: "התחזקות באהבת ישראל היא יסוד מרכזי בעבודת השם שלנו, ועם זאת היא נראית לעיתים כמשימה מאתגרת. לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו אם אנחנו באמת מסוגלים להסתכל מעבר למעטפת ולאהוב כל אח ואחות. זהו כוחו של השיר הזה: אנחנו יכולים ואנחנו חייבים.

אנחנו יכולים לראות את הפוטנציאל ולא את הכישלונות.

אנחנו יכולים לראות את הערך הפנימי ולא את הלכלוך שעל פני השטח.

אנחנו חייבים לראות את היופי שמעבר לצלקות.

כשנעשה זאת, נוכל להתחיל להרגיש את האחדות שתביא את כולנו הביתה, יחד".

קרדיטים:

מילים ולחן: האחים בלומשטיין, מנדי ווארש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי

עיבוד והפקה: מנדי פורטנוי

קליפ בינה מלאכותית: שי ברק