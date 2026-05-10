כיכר השבת

דניאל יטיב מפתיע עם סינגל חדש באנגלית: "Celebrate Today"

הזמר והיוצר דניאל יטיב בסינגל קצבי חדש שהלחין וכתב באנגלית יחד עם חנה יטיב ומירי ישראלי. ההפקה המוזיקלית של הצמד דניאל קפלר ויאן פרייטור (סינגלים וקליפים)

| צילום: עריכה בAI: שי ברק

הזמר והיוצר דניאל יטיב, משחרר סינגל חדש ומלא אנרגיה בשם ״Celebrate Today״ - שיר מעורר השראה עם מסר חד וברור: לעצור לרגע את מרוץ החיים, להרים את הראש ולחגוג את הטוב שקיים כאן ועכשיו.

מאחורי השיר עומד סיפור אישי של התבוננות פנימית. דניאל מספר כי פעמים רבות הוא מצא את עצמו נשאב ללחצי היומיום, עד שהבין כמה חשוב לעצור ולהעריך את האושר, התקווה והכוחות שנמצאים ממש לידנו. מתוך המקום הזה נולד ״Celebrate Today״ - שיר שנועד לעורר את הלב, לחזק ברגעי משבר ולהזכיר שגם בתוך הקשיים יש סיבה לבחור בשמחה.

את המילים כתבו דניאל יטיב יחד עם חנה יטיב ומרים ישראל, כשהלחן נושא קו בינלאומי סוחף ומלא תקווה. על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים דניאל קפלר ויאן פרייטור שמעניקים לשיר סאונד עוצמתי ומרים.

השיר משלב מסר של אמונה עצמית והתחדשות, עם קריאה לא לוותר גם כשהדרך נראית מורכבת. ״Celebrate Today״ מציג צד אישי, בוגר ומלא אור של דניאל יטיב, ומסתמן כהמנון אופטימי שמזכיר לכולנו לבחור בחיים, בתקווה ובשמחה דווקא עכשיו.

קרדיטים:

לחן: דניאל יטיב

מילים: דניאל וחנה יטיב, מרים ישראל

עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל קפלר, יאן פרייטור

מירי ישראליאיאן פרייטורדניאל קפלרדניאל יטיביאן פרייטורחנה יטיב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר