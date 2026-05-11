אסף הרוש חוגג יום הולדת בסינגל חדש: "להרים עיניים"

הזמר והיוצר אסף הרוש חוגג יום הולדת 36 עם סינגל חדש שכתב והלחין - "להרים עיניים". העיבוד וההפקה המוזיקלית של הרוש עצמו (סינגלים וקליפים)

אסף הרוש: ״הדרך לא נהיית לי קצרה...״

כבר 36 וזה לא הולך ונהיה קל חחח

אדרבה, יש ניסיונות חדשים, אתגרים חדשים..

אבל הדבר היחיד שעוזר לי ליישב את הדעת

ולעשות סדר בכל הבלאגן... זה התפילה.

השיחה היומית עם אבא על כל מה שקורה ויקרה,

לעצור לרגע ולהרים עיניים...

מקווה שהשיר יעזור לכם גם קצת למצוא ת'כח".

קרדיטים:

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: אסף הרוש

מילים:

הדרך מסתבכת

הרוח שוב הולכת גם

סגרו לי ,שמיים

סגרו לי תעיניים

ולא מוצא תדרך

להסביר את הגעגועים

רק מחכה שקצת יאירו לי פנים

וזה לא הזמן אולי להיות מוזמן

לא הזמן שלי לחשוב קטן

יש תספר, יש בורא עולם

יש צדיק שמכוון לאן

אז הלכתי ככה לבקש עצות

אומרים באומן כל המפתחות

אומרים באומן כל האבדות

שלא מצאו תדרך

הדרך לא נהיית לי קצרה

וכל יום זה כמעט מלחמה לא להרים ידיים

לא תמיד מוצא תשובה

אבל ברוך השם למדתי מזמן איך להרים עיניים

הדרך מתארכת

ומקווה שלטובה

אז מחכה בינתיים

עד שיבואו מים

לשטוף את כל היצר

להשקות לי את הנשמה

שמחכה כמו פרח בשממה

אז הלכתי ככה לבקש עצות

אומרים באומן כל המפתחות

אומרים באומן כל האבדות..

אסף הרוש

