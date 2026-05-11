חביב חיים בן אריה בסינגל קליפ חדש: "אל מול הים"

קרדיטים:
מילים ולחן: חביב חיים בן אריה.
עיבוד והפקה מוזיקלית: יובל בן דוד.
מילים:
ים
ים של אנשים
ים שׁל אמונות
ים זוגות עינַיים
טובעות בין הדמעות
ים של ויכוחים
ים סוער מאוד
כּל הנהרות זורמים לים בסוף
החול אותו החול
הבטחנו לקיים
הבטחות כמו חול
הולכות לעזאזל
כולם חוזרים בסוף
כמו הגלים לחוף
שנשבר אל מול הים
אל מול הים…
ים של ריגושים
ים של זהויות
ים לחזור הביתה
לזרוק ת'דאגות
ים ללֹא מילים
אליו זולגות דמעות
כל הכוֹכבים נופלים לים בסוף
החול אותו החול
טמנו את ראשינו
ארמונות של חול
התנפּצו אל מול חיינו
כולם חוזרים בסוף
כמו הגלים לחוף
שנשבר אל מול היּם
כל משבריך וגליך
וגליך, וגליך
עליי, עליי עברו
כולם חוזרים בסוף
כמו הגלים לחוֹף
שנשבר אל מול הים
שנשאר אל מול הים
