אופיר סלומון חוזר בסינגל חדש: "מה נהיה ממני"

הזמר אופיר סלומון חוזר לאחר תקופה של שתיקה עם סינגל חדש שכתב והלחין עבורו היוצר עדן חלף. העיבוד וההפקה המוזיקלית של הצמד משה בן אברהם ואופק יקותיאל (סינגלים וקליפים)

אחרי תקופה שבה הוריד מעט את הרגל מהגז והתמקד בעשייה שמאחורי הקלעים, הזמר המזרחי אופיר סלומון חוזר בקול גדול עם סינגל חדש ומרגש – “מה נהיה ממני”.

בשיר החדש מביא סלומון טקסט אישי, כנה ומלא אמונה, שמדבר על נפילות, בדידות, התרחקות והתקרבות מחדש, לצד תפילה פנימית שלא משאירה אף אחד אדיש. עם מילים חזקות כמו “אנא סלח לי אבא טוב, חבק אותי אל תעזוב”, אופיר מצליח להעביר רגש אמיתי ולגעת בכל מי שעבר רגעים של משבר וחיפוש עצמי.

על המילים והלחן חתום עדן חלף, שמביא ביצירה הזו עומק רגשי וטקסט שנכנס ישר ללב, לצד לחן סוחף ומדויק שמתחבר באופן מושלם לקולו של אופיר סלומון.

את הסינגל עטפו בהפקה מוזיקלית מושקעת ומדויקת הצמד המצליח משה בן אברהם ואופק יקותיאל.

קרדיטים:

מילים ולחן: עדן חלף

עיבוד והפקה מוזיקלית: משה בן אברהם ואופק יקותיאל

