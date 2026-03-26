( צילום: Gemini )

אחרי תקופה יבשה יחסית, עולם המוזיקה היהודית מתעורר עם כמויות שירים גדולות. אספתי לכם כמה מהסינגלים החדשים של התקופה האחרונה שאולי פספסתם וכדאי לכם לשים עליהם אוזן.

הזמר והיוצר יהודה נר הוא אחד הקולות המרעננים במוזיקה היהודית בשנה האחרונה. "כמה נקודות" הסינגל הרביעי שלו אותו כתב והלחין בעצמו כשעל ההפקה המוזיקלית אחראי אברומי שטרנפלד, המוכר לנו מעבודתו עם מוטי וייס ואמנים נוספים. נר כתב את השיר בהשראת תורת ברסלב כשהלחן וההפקה נוגעים במוזיקה אלקטרונית ובראפ של לב וחיוביות.

- צילום: ש.כ | צילום: צילום: ש.כ 10 10 0:00 / 2:32 ( צילום: ש.כ )

יוצר נוסף במועדון ה"סינגל הרביעי" הוא הזמר והיוצר דוידי פרימק עם השיר החדש שלו - "מישהו אחר". פרימק בעל הקול העדין וההגשה הנקייה, כתב והלחין וגם הפיק מוזיקלית בעצמו.

השיר עוסק בתפילה לביטחון עצמי כשדווקא רגע העוצמה הכי יפה שלו מגיע ממש בסוף השיר עם המילים: "מה שבא לי, מה שלא נודע לי, זה אתה שתמיד דואג למעלה". כדאי לחכות כל השיר עד לרגעים המקסימים האלה. יוצר משובח.

10 10 0:00 / 3:41

גם "תנו לי אוויר", של הזמר והיוצר איציק סנדרוי, הוא הסינגל הרביעי של היוצר הייחודי הזה. הפעם מדובר בשיר בועט במיוחד, הן במקצב הרוק שלו בהפקתו המוזיקלית של אפי שיינר, אך במיוחד במילים ובקליפ שעוסקים בנושא הנערים המתמודדים עם קושי במסגרות.

סנדרוי שעוסק בחינוך כתב את המילים מדם ליבו יחד עם שיינר והתוצאה מלאת עוצמה.

- תסריט ועריכת AI: שיראל אוריאן | צילום: תסריט ועריכת AI: שיראל אוריאן 10 10 0:00 / 4:12 ( תסריט ועריכת AI: שיראל אוריאן )

מודה שלא ממש הכרתי את הזמר והיוצר חיים מרדכי עקשטיין, אבל כבר מהשמיעה הראשונה של השיר החדש שלו אהבתי את השיר שכתב והלחין. מדובר בשיר באידיש על הקושיה הגדולה: "מתי תמלוך בציון?". העיבוד של יואל קאפ והתוצאה בכלליות מרגשת ויפה מאד.

10 10 0:00 / 3:44

'תדליק לי נר' של הזמר והיוצר הצעיר והמוכשר חיים ציפל, הוא אחד השירים היפים ששמעתי במוזיקה היהודית בשנה האחרונה. הלחן עם הסלסולים המזרחיים הקטנים שציפל הבריטי לא היה אמור ליצור, נוגע והמילים הכנות והישירות מלאות מתיקות ולב חם. ההפקה המוזיקלית החמה והיפה של אורן 'דגו' עמנואל. אל תרשו לעצמכם לפספס את זה.

10 10 0:00 / 3:44

אני נוהג לומר שאם כבר עושים קאבר זה צריך להיות כל כך טוב, הרבה יותר טוב מ"סתם" שיר מקורי. אביה שרמן בקאבר החדש שלו לאמיר דדון עומד במטלה באופן מכובד מאד.

"ציון" או כפי שנקרא במקור "זכרתי לך חסד", הוא שיר מפתיע במיוחד, מזמר ויוצר ישראלי דוגמת דדון, שחושף מידי פעם את החיבור שלו למקורות ואת הלב החם שלו למסורת ישראל עם השתתפות בפרויקטים שונים של מוזיקה יהודית. שרמן הוסיף לפזמון את המילה "ציון" שמוסיפה רבות לאווירה של השיר. ההפקה המוזיקלית של אפי שיינר מלאת עוצמה ומדגישה גם את העדינות של שרמן. אחלה שיר.

- צילום: מאודי אלכסלסי | צילום: צילום: מאודי אלכסלסי 10 10 0:00 / 4:01 ( צילום: מאודי אלכסלסי )

את הטור אסיים בשיר של יוצר אנונימי ומוכשר. בחור ישיבה בשם "שמוליק", שזהו סינגל הבכורה שלו - "שעת חצות". את המילים הוא כתב בהשראת מדרשי חז"ל על החורבן ולאחר מכן הלחין אותן. ההפקה המוזיקלית משולבת הבינה המלאכותית (תודו שלא הייתם יודעים אם לא הייתי אומר לכם), של יוסף הופמן.

מילה טובה גם למפיק השירה, הזמר והמפיק אבי ריימי שהוציא משמוליק טייק שירה משובח במיוחד. תענוג של שיר.

10 10 0:00 / 3:10