אליסף עמר בסינגל חדש: "יאללה"

אליסף: "אבא תודה,

לפני כמה שנים הייתי אחרי פרידה ,כאב לי מאוד נכנסתי לרכב התחלתי לדבר עם ה' על כל מה שעובר עליי על הכאב על האכזבות ועל הציפייה למצוא כבר את החצי השני שלי.

מתוך הכאב הגדול פתאום הגיעה מנגינה שמחה ואני מתחיל לצרוח ברכב יאללה תמצא לי כבר!

ומתוך הכאב הגדול זה הגיע לשמחה.

היום, כ-3 שנים אחרי שהשיר נכתב אני ברוך ה׳ נשוי ואבא טרי לילדה מתוקה אבא תודה!

אני מקדיש את השיר הזה לכל מי שמחפש אהבה או כל דבר אחר בחיים שלו והוא שבור לב מזה שהוא לא מוצא ובעזרת ה' שכאב יהפוך לשמחה גדולה וחתונה עוד השנה אמן!

אוהב אתכם מאוד אשמח שתכתבו לי מה השיר הזה גורם לכם להרגיש באמת שנתתי פה את הלב שלי על מגש".

קרדיטים:

מילים ולחן: אליסף עמר

עיבוד והפקה: אפי שיינר

מילים:

כל כך הרבה שנים אני ביקשתי את שחיפשתי

ולא מצאתי

כל כך הרבה פרידות ואכזבות

משחקים זה לא כוחות

אמרו לי שלכל סיר יש מכסה

אז איך אני עוד כאן עדיין מחכה

יאללה יאללה יאללה

תמצא לי כבר תשלח אותה

היא מחכה

יאללה יאללה יאללה תמצא לי כבר

תביא אותה היא מחכה

כל כך הרבה שנים אני ביקשתי את שחיפשתי

הסתבכתי

רק ממך אני מבקש מתעקש ולא עוזב

אמרו לי שלכל סיר יש מכסה

אז איך אני עוד כאן עדיין מנסה ?

יאללה יאללה יאללה

תמצא לי כבר תשלח אותה

היא מחכה

יאללה יאללה יאללה תמצא לי כבר

תביא אותה היא מחכה

יאללה יאללה יעלה תשלח סימן

שהיא כבר כאן אני מוכן

הלב שלי כולו שמור רק לך

ובקרוב אמצא אותך