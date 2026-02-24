כיכר השבת

להקת אורות ותלמידי ישיבת בני צבי בביצוע מרגש: "ותוסף אסתר"

פורים כיפורים, להקת החתונות 'אורות' עם הסולן אברהם אהרון אזולאי ותלמידי ישיבת בני צבי בביצוע מיוחד למילים מתוך מגילת אסתר כשהן מוצמדות ללחן של ר' משה גולדמן ז"ל (סינגלים וקליפים)

תגובות

"ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך.." חז"ל מלמדים אותנו שבמגילת אסתר הקב"ה מופיע ומתגלה דווקא דרך ההסתר - דרך הטבע, ובכל מקום בו מופיע "המלך" ישנם שני רבדים: הגלוי- המלך אחשוורוש, והנסתר- מלכו של עולם.

"אם מצאתי חן בעיניך המלך.." במישור הגלוי, החן נועד לרכך את ליבו של אחשוורוש ולגרום לו להיענות לבקשתה, ואולם במישור הרוחני: "חן" הוא מושג שבו האדם זוכה ליחס של רחמים גם אם מצד הדין היבש הוא אינו ראוי לכך. אסתר בוכה ומתחננת לפני מלכו של עולם ואומרת: "ריבונו של עולם, גם אם עם ישראל חטא בסעודת אחשוורוש ואינו ראוי מצד הדין להיגאל- זכנו למצוא חן לפניך".

פורים כפורים. נראה שלא לחינם נולד החיבור המופלא בין מילותיה של אסתר לבין הלחן המיוחד של ר' משה גולדמן שבמקורו הולחן על הפיוט "פנה לעלבון" (מתוך הסליחות ליום כיפור של בני אשכנז). קריאתה של אסתר לה' יתברך שימחל לעם ישראל וינהג בהם לפנים משורת הדין הרי היא כתפילת כהן גדול הנכנס לפני ולפנים.

שנזכה גם אנו למצוא חן תמיד בעיני אבינו שבשמים, ונזכה לקדושת פורים באמת!!

קרדיטים:

מילים: מגילת אסתר

לחן: ר' משה גולדמן ("פנה לעלבון" במקור)

עיבוד, הפקה מוזיקאלית: אורי כהן

שירה: אברהם אהרון אזולאי

מקהלת ישיבת בני צבי: טוהר חלמיש, מנחם ציון שור, יהודה אלימלך, עמיחי גולדפישר, יהודה זהבי, מאיר לוין, שלמה דינר.

1
אתה הביצועים הכל מרגשים ששמעתי!! פשוט עדין ונוגע!
וואו וואו איזה ביצוע מרגשש

כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

