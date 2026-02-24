דודי משי בסינגל פורים קצבי חדש: "ונהפוכו"

הזמר והיוצר דודי משי משיק סינגל חדש ומקפיץ לפורים - "ונהפוכו" אותו כתב והלחין בעצמו. הסינגל, עם מסר עכשווי ומרענן, על העיבוד כמו על ההפקה המוזיקלית אחראי אורן כהן.

קרדיטים:

מילים ולחן: דודי משי

קולות: דודי משי, אורן כהן

לחן ראפ וביצוע : אורן כהן

מילים:

המן בן המדתא דלפון וגם אספתא היום היום למטה כי עם ישראל חי

אריסי פרשנדתא. ארידי גם פורתא . אותנו לא הישמדת . כי עוד אבינו חי

ונהפוך ונהפוך ונהפוך הוא ונהפוך ונהפוך .. ונהפוך הוא

ונהפוך ונהפוך ונהפוך הוא ונהפוך ונהפוך רק הקדוש ברוך הוא

המן בן המדתא ארידי ופרמשתא היום היום למטה כי עם ישראל חי

אריסי ארידתא חיזבאללה וגם עזה. אותנו לא ניצחת כי עוד אבינו חי

כל מי שעוד חשבת לא יוכל מעתה כי עם הנצח חי כאן ועוד אבינו חי

ונהפוך...

מילים ראפ

But we're standing tall stronger than before

Am Yisrael Chai hear the anthem roar

Walking through history humble but proud

Through the ages of fire we remain unbowed

The chosen ones rise confusing the crowd

Od Avinu Chai and the legacy's stayed

Everywhere we shine giving thanks and we pray

Everywhere we shine giving thanks and we pray