כיכר השבת

דודי משי בסינגל פורים קצבי חדש: "ונהפוכו"

הזמר והיוצר דודי משי בסינגל פורימי חדש שכתב והלחין בעצמו - "ונהפוכו". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אורן כהן (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר דודי משי משיק סינגל חדש ומקפיץ לפורים - "ונהפוכו" אותו כתב והלחין בעצמו. הסינגל, עם מסר עכשווי ומרענן, על העיבוד כמו על ההפקה המוזיקלית אחראי אורן כהן.

קרדיטים:

מילים ולחן: דודי משי

קולות: דודי משי, אורן כהן

לחן ראפ וביצוע : אורן כהן

מילים:

המן בן המדתא דלפון וגם אספתא היום היום למטה כי עם ישראל חי

אריסי פרשנדתא. ארידי גם פורתא . אותנו לא הישמדת . כי עוד אבינו חי

ונהפוך ונהפוך ונהפוך הוא ונהפוך ונהפוך .. ונהפוך הוא

ונהפוך ונהפוך ונהפוך הוא ונהפוך ונהפוך רק הקדוש ברוך הוא

המן בן המדתא ארידי ופרמשתא היום היום למטה כי עם ישראל חי

אריסי ארידתא חיזבאללה וגם עזה. אותנו לא ניצחת כי עוד אבינו חי

כל מי שעוד חשבת לא יוכל מעתה כי עם הנצח חי כאן ועוד אבינו חי

ונהפוך...

מילים ראפ

But we're standing tall stronger than before

Am Yisrael Chai hear the anthem roar

Walking through history humble but proud

Through the ages of fire we remain unbowed

The chosen ones rise confusing the crowd

Od Avinu Chai and the legacy's stayed

Everywhere we shine giving thanks and we pray

Everywhere we shine giving thanks and we pray

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר