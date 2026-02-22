פיני 2026: פיני איינהורן מפתיע באלבום חדש

כיכר השבת

הזמר האהוב פיני איינהורן משיק את אלבומו השלישי "עולמות". יחד עם סבב מופעים חדש. האזינו לשיר "לב בהיר" מתוכו בלחנו ומילותיו של הזמר והיוצר דוד בן ארזה (סינגלים וקליפים) 

כשעולם ועוד עולם מתחבר, יוצא לו אלבום חדש! פיני איינהורן משיק את אלבומו השלישי "עולמות". יחד עם סבב מופעים חדש שיפתח במופע מסקרן בבנייני האומה.

"עולמות" הוא מסע בין הנקודות המוזיקליות של פיני 2026, האלבום שמחולק ל-3 עולמות שונים, נוסע בין רגש עמוק לבין עולמות הדיפ-האוס, ועד לטראנס חסידי לוהט, ומביא את המאזין ללב של פיני כפי שמעולם לא שמע. מרגש, נוגע סוחף ומעיף!

את האלבום הפיקו במשך למעלה משנה טובי המוחות, כשהוא מכיל אף שני דואטים מפתיעים. האחד עם יצחק בן ארזה שיצא כסינגל, והשני עם איציק דדיה.

קרדיטים:

הפקה וייצוג אמנים: יונתן יחיאל

מילים ולחן: דוד בן ארזה

עיבוד והפקה מוזיקלית: יאיר ואייל שריקי

2
וואו אלבום מטורף!!
ידידיה
1
הכל נשמע Ai
אשר

