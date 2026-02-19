כיכר השבת

ליפא שמלצער בסינגל חדש: "ונתנו"

הזמר והיוצר ליפא שמלצער בסינגל חדש וקצבי שכתב והלחין - "ונתנו". ההפקה המוזיקלית האלקטרונית של יענקי פוזן (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר ליפא שמלצער, בסינגל חדש שכתב והלחין על נושא הנתינה שמופיע בפרשת השבוע.

ליפא: "יש רגעים שבהם הלב נפתח, ׳ונתנו׳ הוא שיר על המפגש הזה שבין אדם לחברו, על הרגש שמתעורר כשמבקשים מאיתנו עזרה ועל האושר שמציף אותנו כשאנחנו מעניקים לאחר.

המילה ׳ונתנו׳ היא ׳פלינדרום׳ - קוראים אותה אותו דבר מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה, זה השיעור הכי גדול של החיים - הנתינה היא גלגל, פעם אנחנו בצד הנותן, ופעם בצד המקבל. בסוף, מה שאתה נותן - חוזר אליך".

קרדיטים:

הפקה: זושא סורקיס

לחן ומילים: ליפא שמלצער

הפקה מוזיקלית: יענקי פוזן

