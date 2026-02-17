כיכר השבת

מוטי וייס מתחיל את חודש אדר בקליפ חדש: "הכל לטובה"

הזמר והיוצר מוטי וייס בסינגל קליפ חדש לכבוד פורים - "הכל לטובה". העיבוד המוזיקלי של וייס ואברומי שטרנפלד (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: דוד אוריאן
(צילום: דוד אוריאן)

ר"ח אדר בחודש שבו נוהגים להרבות בשמחה ובחודש שבו התהפך "הכל לטובה".

במיוחד בעת הזאת מילות השיר מבטאים את התקופה המיוחדת שעוברת על עם ישראל והם ממש בבחינת "בימים ההם בזמן הזה".

הקליפ צולם בצפת והשיר נוצר בהשראה מיוחדת של האמן והיוצר מוטי וייס יחד עם האמן פייבל פרנק וכמו בשיר "מחשבות טובות" גם השיר "הכל לטובה" המסר היחודי ישתרש בעז"ה בפלייליסט המוזיקלי ויכנס לרחבות הריקודים של הציבור היהודי ברחבי תבל ויהיה אחד המסרים המחזקים בשנים הקרובות.

קרדיטים:

לחן: כלייזמר עתיק

עיבוד: אברומי שטרנפלד, מוטי וייס

