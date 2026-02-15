להתאהב בתורה מחדש: ג'ואי ניוקם בלהיט על עמל התורה

חז"ל לימדו אותנו "אם בחוקותיי תלכו" הכוונה היא שתהיו עמלים בתורה. מהו עמל התורה? הזמר ג'ואי ניוקם ו'תודה לך השם' מזכירים לנו, שעמל הוא לא רק עבודה קשה. "אם בחוקותי תלכו" זה לתת את כל הלב ללימוד התורה, לרצות שהחיבור להשם לא ייגמר לעולם.

חשבו על משהו שאתה נהנים לעשות אותו מאד, שאתם נאלצים להפסיק אותו, כמובן, אתם מקווים שתוכלו להמשיך עוד קצת... זה מה שאנו צריכים לרצות שיקרה לנו גם עם לימוד התורה.

התורה היא האור שמחייה אותנו. כשהלימוד הופך למתיקות, הנשמה נדלקת. דרך העמל אנחנו זוכים ל"יגעת ומצאת" וזוכים לחיות מיוחדת ומביאים נחת להשם. בספר התניא מוסבר שהחיבור הזה הוא יחוד נפלא שאין דומה לו בעולם, איחוד מוחלט בין הלומד לבורא.

“וְהוּא יִחוּד נִפְלָא שֶׁאֵין יִחוּד כָּמוֹהוּ וְלֹא כְּעֶרְכּוֹ נִמְצָא כְּלָל בְּגַשְׁמִיּוּת, לִהְיוֹת לַאֲחָדִים וּמְיוּחָדִים מַמָּשׁ מִכָּל צַד וּפִנָּה.

ר' צדוק הכהן מלובלין מרחיב עוד בספרו, שהתורה היא התוכנית שלפיה נברא העולם. לכן, מי שלומד תורה לא רק מתחבר להשם, אלא מוצא "צוותא" וחיבור לכל הבריאה כולה.

