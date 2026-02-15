כיכר השבת

להתאהב בתורה מחדש: ג'ואי ניוקם בלהיט על עמל התורה

הזמר והיוצר ג'ואי ניוקם בסינגל קליפ חדש מבית היוצר של 'תודה לך השם' - "עמלים בתורה". הלחן של הרב חיים גרשון דייוויס ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של איזי דריהם ומנדי פורטנוי (סינגלים וקליפים)

חז"ל לימדו אותנו "אם בחוקותיי תלכו" הכוונה היא שתהיו עמלים בתורה. מהו עמל התורה? הזמר ג'ואי ניוקם ו'תודה לך השם' מזכירים לנו, שעמל הוא לא רק עבודה קשה. "אם בחוקותי תלכו" זה לתת את כל הלב ללימוד התורה, לרצות שהחיבור להשם לא ייגמר לעולם.

חשבו על משהו שאתה נהנים לעשות אותו מאד, שאתם נאלצים להפסיק אותו, כמובן, אתם מקווים שתוכלו להמשיך עוד קצת... זה מה שאנו צריכים לרצות שיקרה לנו גם עם לימוד התורה.

התורה היא האור שמחייה אותנו. כשהלימוד הופך למתיקות, הנשמה נדלקת. דרך העמל אנחנו זוכים ל"יגעת ומצאת" וזוכים לחיות מיוחדת ומביאים נחת להשם. בספר התניא מוסבר שהחיבור הזה הוא יחוד נפלא שאין דומה לו בעולם, איחוד מוחלט בין הלומד לבורא.

“וְהוּא יִחוּד נִפְלָא שֶׁאֵין יִחוּד כָּמוֹהוּ וְלֹא כְּעֶרְכּוֹ נִמְצָא כְּלָל בְּגַשְׁמִיּוּת, לִהְיוֹת לַאֲחָדִים וּמְיוּחָדִים מַמָּשׁ מִכָּל צַד וּפִנָּה.

ר' צדוק הכהן מלובלין מרחיב עוד בספרו, שהתורה היא התוכנית שלפיה נברא העולם. לכן, מי שלומד תורה לא רק מתחבר להשם, אלא מוצא "צוותא" וחיבור לכל הבריאה כולה.

לחן: הרב חיים גרשון דייוויס

עיבוד והפקה מוזיקלית: איזי דריהם ומנדי פורטנוי

