יוסי פריד מארח את מוטי גולדמן ללחן שנכתב על ערש דווי: "הייליג"

הזמר והיוצר יוסי פריד, מארח את מוטי גולדמן לסינגל קליפ מרגש, יחד עם מקהלת קאפלה ומקהלת הילדים זינגערליך. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יוסי פריד, מארח את מוטי גולדמן לסינגל קליפ מרגש, יחד עם מקהלת קאפלה ומקהלת הילדים זינגערליך. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מוישי כהנא.

סיפורו של השיר מרגש לא פחות, בבית החולים, כששכב יוסי בין חיים למוות, כשהוא בטוח שאלו הרגעים האחרונים שלו, פרץ הלחן המרגש, מה שמגדיר יוסי "הלחן האחרון", באותם רגעים נכח מוטי בחדר, יחד עם יענקי שטיינמץ שאף הוסיף מחלקו ללחן.

שיתוף הפעולה היה בלתי נמנע, במהלך ההחלמה של יוסי, נזכר מוטי בלחן, שאף היה מוקלט אצלו, והציע ליוסי להוציא אותו לאוויר העולם. וכעת המעגל נסגר, יחד עם קליפ מרגש ומרומם.

קרדיטים:

לחן: יוסי פריד. יענקי שטיינמץ

מילים: יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי כהנא

מקהלה: נותי רוטמן, מקהלת ״קאפלה״

מקהלת ילדים: זינגערליך בניצוחו של זאבי פיליפ

