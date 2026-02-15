כיכר השבת

מיילך פויגל משיק מחרוזת ריקודים: "טאנץ חביבי"

הזמר החסידי מיילך פויגל מארח את יואלי דווידוביץ' במחרוזת ריקודים אנרגטית במיוחד. ההפקה המוזיקלית של נחמן רוזנברג ואילו העיבודים של איציק ברגר (סינגלים וקליפים)

צילום: טל חיים
צילום: טל חיים

הזמר האנרגטי מיילך פויגל משיק מחרוזת ריקודים חדשה, תוססת ומלאת שמחה, שמביאה איתה אנרגיה סוחפת וקצב, בדיוק כמו שמצפים ממנו על רחבת הריקודים.

על הקלידים מנצח בכישרון רב הקלידן נחמן רוזנברג, שמעניק למחרוזת צבע מוזיקלי עשיר, כזה שמרים את האווירה מהתו הראשון ועד האחרון.

למחרוזת מצטרף כזמר אורח יואלי דוידוביץ, שמוסיף נוכחות ווקאלית מרשימה, ויחד עם הליווי הקולי של מקהלת נגינה מתקבל שילוב עוצמתי של קולות ושמחה מתפרצת.

קרדיטים:

הפקה מוזיקלית: נחמן רוזנברג

עיבוד: איציק ברגר

ביצוע במקור:

מזל טוב - לחן: איצי וולדנר, ביצוע מקור: אלי מרכוס.

קול ששון - ביצוע מקור: מיכאל שניצלער.

אלה ילילי - לחן וביצוע מקור: שמואל מרכוס - להקת היום השמיני.

איך האב ליב - לחן וביצוע מקור: אברהם מרדכי שוורץ.

פועל גבורות - לחן וביצוע מקור: ליפא שמעלצר.

באשעפער רחמים - ביצוע מקור: יואלי דוידוביץ.

ווען משיח וועט קומען - ביצוע מקור: יואלי דוידוביץ.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

