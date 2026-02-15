כיכר השבת

מוטי גולדמן, ברוך הומינר, פנחס ביכלר ומקהלת מלכות שרים: "מקווה נייעס"

וואס איז נייעס? 'מקווה נייעס'! הקליפ החדש של מוטי גולדמן עם מקהלת 'מלכות' וברוך הומינר. מחרוזת ייחודית של כל שירי המקווה והטהרה (סינגלים וקליפים)

וואס איז נייעס? 'מקווה נייעס'! הקליפ החדש של מוטי גולדמן עם מקהלת 'מלכות' וברוך הומינר.

פרק חדש ויוצא דופן בסדרת 'וואס איז נייעס' של מוטי גולדמן! אחר נייעס לוהטים שראו אור בזה אחר זה מבית היוצר התוסס שלו, כעת הוא מפתיע עם נייעס מסוג חדש:

"מקווה נייעס" - מחרוזת שחרז לו פנחס ביכלר עם כל שירי המקווה והטהרה מכל הזמנים, אותה ביצע בלייב בשמחת חתונה בה הופיע יחד עם מקהלת 'מלכות' מי שמנהל מוזיקאלית את הפרויקט הצבעוני הוא לא אחר מאשר המוזיקאי והקלידן ברוך הומינר שהופיע באותה חתונה לצד גולדמן ו'מלכות', כתב את העיבוד והתזמור למחרוזת המיוחדת הזו ואף משתתף בקולו בהגשתו המלטפת והייחודית בקטעי סולו נבחרים.

קרדיטים:

עיבוד: ברוך הומינר

