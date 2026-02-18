מוכנים לפורים? ישראל סוסנה ויהודה מור ברצועה שתקפיץ אתכם

פורים 2026 נפתח בווליום גבוה במיוחד: ישראל סוסנה ו־DJ יהודה מור מאחדים כוחות פעם נוספת ומשיקים את “Mishenichnas Adar 2026” - רצועת דאנס פורימית שמכוונת ישר לרחבה.

אחרי הטראק הפורימי בשנה שעברה, השניים מעלים הילוך עם ביטים קצביים, דרופ מחשמל ואווירת חג שמחה שלא משאירה מקום לעמידה במקום. השילוב בין הווייב הייחודי של סוסנה להפקה האנרגטית והבועטת של יהודה מור יוצר המנון שמתחיל באוזניות - ונגמר על הרחבה

“משנכנס אדר” בגרסת 2026 לא מסתפק בסיסמה המוכרת, אלא מתרגם אותה לאנרגיה מתפרצת שמתאימה לרכבים, למסיבות פורים, לישיבות חברים ולאירועי ענק.

פורים הזה הולך להיות שמח במיוחד - והפסקול כבר כאן.