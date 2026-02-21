כיכר השבת

שי וינר בסינגל קליפ חדש: "תן לי"

הנער שי וינר בסינגל קליפ חדש שכתבו והלחינו עבורו בנימין אלבז ובן שלף - "תן לי". ההפקה המוזיקלית של Benno (סינגלים וקליפים)

שי וינר בסינגל קליפ חדש - "תן לי", שיר תפילה אישי ועמוק, שבו וינר פונה ישירות אל ריבונו של עולם ומבקש כוח, אומץ וכיוון. לעיתים, וכבר היו דברים מעולם, אדם שמגיע אל התהילה, עלול לפספס את הנקודה שייעד לו ה' לשמח את העולם ואולי לחשוב בטעות, שהוא הסיפור וכל השאר רק תפאורה. בעולם שמציף אותנו באתגרים ופחדים, השיר מציע רגע של עצירה וכנות מול מי שבאמת יכול לעזור ולהזכיר את הסיבה והמסובב.

המילים, שנכתבו בשיתוף הכותבים בנימין אלבז ובן שלף, מצליחות לגעת במקום הפשוט והאמיתי ביותר: הרצון לראות אור בחושך, לנצח את הפחדים ולקפוץ למים עמוקים כשיש על מי לסמוך.

הפקה המוזיקלית של Benno מעניקה לשיר צליל עדכני ומלוטש, המשלב ביטים קליטים עם אווירה חמה ומלאת רגש.

הקליפ, בבימויו ובצילומו של עופר אוחיון משדר הפקה נוצצת וצילום בחו"ל, אך שי צולם בישראל ונעשה שימוש ססגוני בכלי AI. הקליפ ממחיש את המסע הפנימי שעובר וינר בשיר – מרגעי הפחד והספק ועד לרגע שבו הוא נושא עיניו למעלה ומוצא את הכוח להמשיך.

קרדיטים:

מילים ולחן: בנימין אלבז ובן שלף

הפקה מוזיקלית: Benno

3
עיניים עצומות לרווחה
יואב
2
השיר יפה והביצוע גם אבל רואים ששינו פה הרבה דברים....
סבבה
1
איזה רקדן...
אני

