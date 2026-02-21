10 10 0:00 / 2:09

שי וינר בסינגל קליפ חדש - "תן לי", שיר תפילה אישי ועמוק, שבו וינר פונה ישירות אל ריבונו של עולם ומבקש כוח, אומץ וכיוון. לעיתים, וכבר היו דברים מעולם, אדם שמגיע אל התהילה, עלול לפספס את הנקודה שייעד לו ה' לשמח את העולם ואולי לחשוב בטעות, שהוא הסיפור וכל השאר רק תפאורה. בעולם שמציף אותנו באתגרים ופחדים, השיר מציע רגע של עצירה וכנות מול מי שבאמת יכול לעזור ולהזכיר את הסיבה והמסובב.