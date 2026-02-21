מנדי וייס ומוטי גולדמן בביצוע מלהיב: "ויבשר לנו"

בימים בהם הלב של כל יהודי נמצא בציפייה לבשורות טובות, הזמרים מנדי וייס ומוטי גולדמן מגישים לכם מנה גדושה של אופטימיות ואנרגיה פורימית עם סינגל חדש - "ויבשר לנו".
לקראת ימי הפורים הממשמשים ובאים, השניים בחרו להעיר לחיים את לחנו המרגש והסוחף של ר' שלמה קרליבך ז"ל, במסר של בשורות טובות, ישועות ונחמות - בדיוק מה שכולנו צריכים עכשיו.
על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו הצמד המוכשר מוישי אולחוב וחיים דייטש, שיצרו סאונד מרענן ומקפיץ שמחבר בין הניחוח האותנטי של פעם לאנרגיות של היום. שנזכה לבשורות טובות!
קרדיטים:
לחן: ר' שלמה קרליבך ז"ל
הפקה: אוברטון הפקות
עיבוד והפקה מוזיקלית: מוישי אולחוב וחיים דייטש
