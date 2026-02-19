כיכר השבת

אליה והב בסינגל חדש: "אבא סלח לי"

הזמר אליה והב בסינגל חדש שכתב והלחין עבורו היוצר עציון מוסאי - "אבא סלח לי". העיבוד וההפקה המוזיקלית של עמוס כהן (סינגלים וקליפים)

הזמר אליה והב בסינגל חדש שכתב והלחין עבורו היוצר עציון מוסאי - "אבא סלח לי". העיבוד וההפקה המוזיקלית של עמוס כהן.

קרדיטים:

מילים - עציון מוסאי 

לחן - עמוס כהן

עיבוד והפקה מוסיקלית - עמוס כהן

מילים:

אבא סלח לי, אני כל כך מצטער

קצת ברחתי עכשיו אני חוזר

הסתובבתי בעולם כמו חצי מת

כי פחדתי כל כך מהאמת

הו אבא סלח לי

אבא סלח לי, אני סך הכל אדם

מתפלל רק שתקרע לי את הים

תן לי כוח לחזור, להתקרב

ותאיר לי את הדרך והלב

הו אבא אבא, אבא סלח לי

בלילות צעקתי, אבא סלח לי

כי בדרך אבודה אני הלכתי

והייתי כאוב לבד כאן בין כולם

עד שהארת לי תדרך בעולם

אבא סלח לי

כי בדרך אבודה אני הלכתי

והייתי כאוב לבד כאן בין כולם

עד שהארת לי תדרך בעולם

אבא סלח לי,הייתי כעיוור

לא הבנתי, השקר לא חבר

התמכרתי לעולם של דמיונות

ונפלתי גם בכל הניסיונות

הו אבא אבא, אבא סלח לי

0 תגובות

1
איזה שיר יפה אין על אליה והב
אני

