יום ג' תמוז הוא יום שמהדהד בלבבותיהם של רבבות יהודים בארץ ובעולם. זהו יום של התעוררות, של געגוע עמוק לדמותו של הרבי מליובאוויטש, אך בד בבד – יום של ציפייה ותקווה. השנה, במלאת 32 שנים של פעילות ענפה, הפצת המעיינות וקירוב לבבות חסר תקדים, בולטת הפקה מוזיקלית מיוחדת במינה שמחברת בין עולם הרגש לעולם הקצב.

"שר השמחה" פוגש את "קול הזהב" שניים מבכירי המוזיקה היהודית החליטו לחבור יחד כדי להפוך את תחושת הכיסופים לאנרגיה של גאולה. מצד אחד, עמי מימון, "שר השמחה" ואושיות הרדיו המוכרות והאהובות, המביא עמו את האנרגיות הבלתי נגמרות שמאפיינות כל אירוע שלו. מהצד השני, הזמר בעל הקול המלטף והמרגש – בנימין דנישמן.

השניים התכנסו באולפני ההקלטות מתוך חיבור פנימי עמוק למורשתו של הרבי, ויצרו מחרוזת געגועים וגאולה שמצליחה להפתיע בחדשנותה.

עיבוד מחשמל לניגוני הרבי הקלאסיים הפרויקט המיוחד זכה לעיבוד מוזיקלי "מחשמל" של המעבד המוכשר עמוס כהן, שהצליח להעניק לניגוני הרבי המוכרים והאהובים פן קצבי, תוסס וסוחף במיוחד. המטרה של השניים הייתה ברורה: לא רק להתרפק על העבר, אלא להקפיץ את הקהל ולעורר את הלבבות לקראת יום ג' תמוז, תוך הנגשת הניגונים החב"דיים לקהל רחב ומגוון.

המחרוזת המוזיקלית החדשה משלבת את הניחוח החסידי האותנטי עם הפקה מודרנית ואנרגטית, שמתאימה בדיוק לימים אלו של חשבון נפש והתחדשות.

מה מחכה לנו בהמשך? עבור עמי מימון, הפרויקט הזה הוא יריית הפתיחה לעונה עמוסה ומלאת עשייה. מימון, שנמצא בימים אלו בשיא העבודה על תכנים חדשים, מבטיח למאזיניו קיץ לוהט, שמח ומלא בהפתעות. אם אתם מחפשים את הפסקול המושלם לימי הקיץ הקרובים, המשלב בין קדושה, רגש ואנרגיה של שמחה מתפרצת – המחרוזת הזו היא בדיוק מה שחיפשתם.

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