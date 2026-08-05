עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע תוספת מרעננת ועמוקה במיוחד: אברהם פריד, זמר הנשמה האגדי, משיק סינגל חדש בשם No Shtus - יצירה שמשלבת מסר רוחני עוצמתי עם הפקה מוזיקלית עכשווית. הסינגל, שיוצא במסגרת פרויקט 'תודה לך השם', מציע חוויית האזנה שונה - שילוב ייחודי של מילים מעוררות מחשבה עם לחן סוחף שנוגע ישירות ללב.

בניגוד לסינגלים רבים שמתמקדים בשמחה או בנוסטלגיה, No Shtus בוחר בכיוון של התבוננות פנימית ומאבק רוחני. השיר מעביר מסר ברור ועוצמתי: כיצד יהודי קדוש, הנושא בקרבו חלק אלוקה ממעל, יכול ליפול לחטא? התשובה, כפי שמלמדים חז"ל, היא שאדם אינו חוטא אלא כאשר נכנסת בו רוח שטות. המילים מזכירות שאפשר להתגבר על הכול, אם נשמור על החיבור לאותו חלק אלוקי שבתוכנו - באמצעות ההתקשרות לתורה ולמצוות.

מסר עמוק מתורת החסידות

הסינגל מושתת על תורת החסידות ועל דברי צדיקינו. המגיד ממזריטש מעניק פירוש עמוק למשנה: "דע מה למעלה ממך." לדבריו, יש כאן משמעות נוספת: דע שכל מה שמתרחש בעולמות העליונים הוא ממך - נובע ממעשיך. בכך מתגלה עד כמה כל פעולה של יהודי משפיעה על היקום כולו, ומחוללת הד בעולם הרוחני וגם בעולם הגשמי.

רבי נתן מברסלב חיבר את ליקוטי תפילות, אוסף מופלא של תפילות כנות ומרגשות אל ה'. כבר בתפילה הראשונה הוא מבטא במדויק את המסר של השיר: "יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁנִזְכֶּה לְגָרֵשׁ וּלְבַטֵּל אֶת הָרוּחַ שְׁטוּת וְכָל מִינֵי שִׁגָּעוֹן שֶׁנִּתְדַבֵּק בָּנוּ עַל־יְדֵי מַעֲשֵׂינוּ הָרָעִים, הַכֹּל נִזְכֶּה לְגָרֵשׁ וּלְבַטֵּל עַל־יְדֵי לימוּד וְעֵסֶק הַתּוֹרָה הַקְדוֹשָׁה."

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את המילים יצרו אברהם פריד, האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר, שהצליחו להעניק לסינגל את העומק הרוחני המיוחד שלו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע יהודה פינסקר, שיצר מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. פינסקר, שחתום גם על הקלידים וקולות הרקע, הצליח להעניק לשיר סאונד עכשווי שמשלב בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה מתקדמת.

את הגיטרות ביצע יוחאי סאפרין, שהעניק לסינגל את הטאץ' המיוחד שלו והוסיף נופך של חום ואותנטיות. הקלידים בוצעו על ידי מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר, שיצרו יחד שכבות של עומק מוזיקלי. את הקלטת השירה וההפקה הקולית ביצע יוסי טיברג, שהצליח להעניק לקולו של פריד את הבהירות והעוצמה המיוחדות.

קליפ בבינה מלאכותית

את הפקת הווידאו בבינה מלאכותית ביצעו 'תודה לך השם' Creative ונפתלי וינטר, שיצרו חוויה ויזואלית מרשימה שמשלימה את המסר המוזיקלי. את העריכה ביצע עזריאל גרוס, שהצליח לשלב בין הקליפ לבין המסר הרוחני של השיר. השילוב בין הטכנולוגיה המתקדמת לבין התוכן המסורתי יוצר תוצאה ייחודית שמתאימה במיוחד לדור הצעיר.

הסינגל מתאפיין בהפקה עשירה שמשלבת בין אלמנטים אלקטרוניים עדכניים לבין נגישות מוזיקלית המתאימה לקהל הרחב. המסר של השיר - "אל תיפלו לרוח שטות" - מתאים במיוחד לתקופה שבה הכול נע במהירות והפיתויים רבים. השילוב בין המילים המעודדות לבין הלחן הסוחף הופך את השיר למתאים במיוחד להאזנה חוזרת ולהתבוננות פנימית.