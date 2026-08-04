עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע זריקת אנרגיה קיצית מרעננת: חיים ישראל, זמר הנשמה והמוזיקה היהודית, משיק את הסינגל החדש 'בן של מלך העולם' - יצירה קצבית ומלאת אנרגיה שמשלבת בין מקצב סוחף לבין מסר עמוק של אמונה, גאווה יהודית ושמחה טהורה. הסינגל, שיוצא בתזמון מושלם לקראת עונת הקיץ, מציע חוויית האזנה שונה מהמוכר - שילוב ייחודי של אנרגיה עכשווית עם תוכן רוחני שנוגע ישירות ללב.

בניגוד לסינגלים מסורתיים שנשענים על לחנים מלנכוליים או בלדות חורפיות, 'בן של מלך העולם' בוחר בכיוון אנרגטי וחיובי במיוחד. השיר מעביר מסר ברור ועוצמתי: כל יהודי הוא בן מלך, והידיעה הזו צריכה ללוות אותנו בכל רגע ורגע. המילים והלחן יוצרים תחושה של התעלות רוחנית תוך שמירה על נגישות מוזיקלית שמתאימה לקהל הרחב - מהאזנה אישית ועד רחבות הריקודים באירועים.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של 'בן של מלך העולם' ביצע אביעד גיל, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. גיל, שחתום על כל שלבי היצירה, יצר סאונד עכשווי שמשלב בין אלמנטים אלקטרוניים מתקדמים לבין נגישות מוזיקלית המתאימה למגוון רחב של מאזינים. הקלידים והתיכנותים בוצעו בידי שלישיית היוצרים המובילה: דוד ביתן, אלדד רצון ואביעד גיל עצמו, שיצרו יחד שכבות של עומק מוזיקלי שמעניקות לסינגל את האופי המיוחד שלו.

הסינגל מתאפיין בהפקה עשירה ומקצועית שמשלבת בין מקצבים ים-תיכוניים מוכרים לבין סאונד מודרני ועכשווי. את הקולות הרקע ביצעו אביעד גיל וחיים ישראל עצמו, שיחד יצרו הרמוניות ווקאליות עשירות שמוסיפות עומק לביצוע. ההקלטה והמיקס בוצעו בידי אביעד גיל, והמאסטרינג הסופי נעשה בידי איציק פליבה - תהליך שמעיד על מקצועיות ודיוק מוזיקלי ברמה הגבוהה ביותר.

מסר של אמונה וגאווה יהודית

מה שהופך את 'בן של מלך העולם' לסינגל מיוחד במינו הוא המסר הפשוט והעמוק שהוא מעביר - כל אחד מאיתנו הוא בן של מלך העולם, והידיעה הזו צריכה לחזק, לאחד ולהזכיר לכל אחד את הכוח הטמון בו. השיר יוצא מתוך רצון להעניק לכל מאזין תחושה של שמחה, ביטחון ואמונה שלמה בכוחו של הקב"ה ובערך העצמי של כל יהודי.

חיים ישראל, שליווה את עולם המוזיקה היהודית-מזרחית במשך שנים ארוכות עם שורה של להיטים שהפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול החיים של קהל רחב, ממשיך להוכיח את יכולתו ליצור מוזיקה שמדברת אל הלב. הזמר, שהצליח לחבר בין עולמות מוזיקליים שונים ובין קהלים מגוונים מכל קשת החברה הישראלית, מביא בסינגל החדש את השילוב המושלם בין מסורת לחדשנות, בין רוחניות לאנרגיה קיצית.