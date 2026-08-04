המסע המוזיקלי שמחבר דורות: שימי קפלן ב'תולדות המוזיקה'

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו: הזמר שימי קפלן משחרר קליפ חדש ומרהיב בשם 'תולדות המוזיקה', שלוקח את המאזינים למסע מרתק של 11 דקות בין הדורות, הלהיטים והסגנונות שעיצבו את פסקול המוזיקה של העולם היהודי - מר' יוסלה רוזנבלט זצ"ל ועד לימינו אנו.

הפרויקט הייחודי מציג את שימי קפלן בצורה שונה לחלוטין מהמוכר - לא סינגל אחד או להיט בודד, אלא מסע מוזיקלי שלם שעובר בין תקופות, סגנונות ומנגינות שהפכו לנכסי צאן ברזל של המוזיקה היהודית. הקונספט המיוחד נבנה במיוחד עבור קפלן על ידי מוישי רוט, במטרה להביא לידי ביטוי את הוורסטיליות הווקאלית ואת מניפת היכולות העשירה של הזמר.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

על הבמה עלו שימי קפלן יחד עם תזמורת ענק בניצוחו של בני לאופר, ומקהלת מלכות בהרכב מלא. העיבוד המוזיקלי המורחב והמקצועי של לאופר מעניק לכל קטע את האופי המיוחד שלו, תוך שמירה על הרצף המוזיקלי שמחבר בין התקופות השונות.

הפרויקט כולל מגוון רחב של ניגונים ולחנים שליוו את העם היהודי לאורך הדורות - מהחזנות המסורתית של ר' יוסלה רוזנבלט, דרך הלהיטים החסידיים שהפכו לקלאסיקה, ועד למוזיקה העכשווית שמתנגנת כיום ברחבות ובאירועים. כל קטע מקבל פרשנות חדשה ומעניק למאזין חוויה של התחדשות מוזיקלית.

קליפ מושקע ומרהיב

לצד ההפקה המוזיקלית המרשימה, הקליפ עצמו מציע חוויה ויזואלית עשירה. העריכה והצבע בוצעו בידיו של הרשי סגל, שיצר מעטפת ויזואלית שמשלימה את המסע המוזיקלי ומעניקה לכל קטע את האווירה המתאימה לו.

ההפקה המוזיקלית הכוללת בוצעה על ידי סטייג' ארט, שצבר ניסיון עשיר בהפקת פרויקטים מוזיקליים מורכבים. הניהול האומנותי והקונספט של מוישי רוט מעידים על חשיבה יצירתית שמבקשת להעניק לקהל חוויה שונה מהמקובל - לא רק שיר בודד, אלא מסע שלם בין עולמות מוזיקליים.

מסע בין הדורות

הפרויקט 'תולדות המוזיקה' מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות שמבקשות לשמר את המורשת המוזיקלית היהודית תוך מתן ביטוי עכשווי ורענן. בדומה לפרויקטים אחרונים שראו אור בעולם המוזיקה החסידית, גם כאן ניכרת המגמה להעניק לניגונים ולחנים מהעבר פרשנות חדשה שמתאימה לאוזן המודרנית.

שימי קפלן, שהוכיח את עצמו כזמר בעל יכולות ווקאליות מגוונות, מקבל בפרויקט הזה במה להציג את מלוא הטווח שלו - מהחזנות המסורתית ועד למוזיקה העכשווית. הוורסטיליות הווקאלית שלו באה לידי ביטוי בכל קטע ובכל סגנון, ומעניקה לפרויקט את העומק והעושר המוזיקלי.

הקליפ זמין כעת לצפייה ביוטיוב, ומציע למאזינים 11 דקות של מסע מוזיקלי מרתק שמחבר בין העבר להווה, בין המסורת לחידוש, ובין הדורות שעיצבו את המוזיקה היהודית כפי שאנו מכירים אותה היום.