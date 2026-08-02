נפתלי חיים משיק להיט קיץ שיעורר אתכם: 'הכל פה לטובה'

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע זריקת אנרגיה מרעננת: הזמר נפתלי חיים, מהכוכבים העולים והמבטיחים בעולם המוזיקה היהודית, משחרר סינגל חדש וסוחף - 'הכל פה לטובה'. הסינגל, שמשלב קצב קיצי עכשווי עם מסר עמוק של אמונה ושמחה, מציע חוויית האזנה שונה מהמקובל - אנרגטית, מחזקת ומלאת תקווה.
בניגוד לסינגלים מסורתיים שנשענים על לחנים מלנכוליים, 'הכל פה לטובה' בוחר בכיוון אופטימי וחיובי. הטרק נבנה כיצירה שמעבירה מסר ברור: לעבוד את השם בשמחה ולדעת שגם ברגעים המאתגרים - הכל מבוצע בדיוק ובאהבה מאת הבורא. הקו המוזיקלי המודרני והאנרגיה הסוחפת הופכים את השיר למתאים במיוחד לרחבה, לאירועים ולהאזנה חוזרת.
מסר אישי שהפך לשיר
"אבי סולי הגיע אליי לפני כמה חודשים עם הלחן והמילים של השיר הזה, וברגע הראשון ששרתי אותו הרגשתי שאני פשוט לא יכול להשאיר את הדיבור הזה לעצמי", מסר נפתלי חיים. "יש בשיר הזה תזכורת פשוטה ועמוקה שכולנו צריכים ביום-יום - לקבל הכל באהבה, לשמוח במה שיש, ולהאמין באמת שכל מה שקורה - הכל פה לטובה".
המילים, שנכתבו על ידי אבי סולי על פי רבי נחמן ורבי נתן מברסלב זיע"א, משקפות הבנה עמוקה של המאבקים היומיומיים שעוברים על אנשים רבים. השילוב בין הטקסט החסידי לבין הלחן הקליט יוצר חוויית האזנה שמתאימה הן לרגעי התבוננות והן לשמחות ואירועים. הזמר, שצבר ניסיון בעולם המוזיקה החסידית, מצליח להעביר את המסר בצורה משכנעת ואותנטית.
צוות יוצרים מהשורה הראשונה
מאחורי ההפקה המוזיקלית המהודקת עומד מאיר ליברמן, שביצע את העיבוד וההפקה המוזיקלית. ליברמן, שצבר ניסיון עשיר בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין מודרניות לבין חום מסורתי. העיבוד המוזיקלי משלב אלמנטים אלקטרוניים עדכניים עם כלי נגינה מסורתיים, ויוצר צליל עשיר ומגוון שמתאים לטעם העכשווי.
ההקלטה בוצעה באולפני יענקי ברוין Braun studios, שידועים באיכות ההקלטה המקצועית שלהם. הצילום, העריכה והצבע בוצעו על ידי ישראל ברכה, שהעניק לקליפ מראה ויזואלי מושקע ומרשים. עיצוב העטיפה הופקד בידיו של אוליגרף, שיצר עיצוב גרפי שמשקף את האנרגיה והשמחה של השיר.
הסינגל החדש צפוי להפוך לחלק בלתי נפרד מפלייליסט הקיץ ומרחבות הריקודים, ומביא איתו רוח גבית של שמחה ואמונה לכל בית. נפתלי חיים, שהוכיח את עצמו כאמן מוכשר ובעל קול מרגש, ממשיך לסחוף את הקהל ברגעי השמחה הגדולים ומעניק להם מסר של תקווה ואמונה.
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