נפתלי חיים משיק להיט קיץ שיעורר אתכם: 'הכל פה לטובה'

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע זריקת אנרגיה מרעננת: הזמר נפתלי חיים, מהכוכבים העולים והמבטיחים בעולם המוזיקה היהודית, משחרר סינגל חדש וסוחף - 'הכל פה לטובה'. הסינגל, שמשלב קצב קיצי עכשווי עם מסר עמוק של אמונה ושמחה, מציע חוויית האזנה שונה מהמקובל - אנרגטית, מחזקת ומלאת תקווה.

בניגוד לסינגלים מסורתיים שנשענים על לחנים מלנכוליים, 'הכל פה לטובה' בוחר בכיוון אופטימי וחיובי. הטרק נבנה כיצירה שמעבירה מסר ברור: לעבוד את השם בשמחה ולדעת שגם ברגעים המאתגרים - הכל מבוצע בדיוק ובאהבה מאת הבורא. הקו המוזיקלי המודרני והאנרגיה הסוחפת הופכים את השיר למתאים במיוחד לרחבה, לאירועים ולהאזנה חוזרת.

מסר אישי שהפך לשיר

"אבי סולי הגיע אליי לפני כמה חודשים עם הלחן והמילים של השיר הזה, וברגע הראשון ששרתי אותו הרגשתי שאני פשוט לא יכול להשאיר את הדיבור הזה לעצמי", מסר נפתלי חיים. "יש בשיר הזה תזכורת פשוטה ועמוקה שכולנו צריכים ביום-יום - לקבל הכל באהבה, לשמוח במה שיש, ולהאמין באמת שכל מה שקורה - הכל פה לטובה".

המילים, שנכתבו על ידי אבי סולי על פי רבי נחמן ורבי נתן מברסלב זיע"א, משקפות הבנה עמוקה של המאבקים היומיומיים שעוברים על אנשים רבים. השילוב בין הטקסט החסידי לבין הלחן הקליט יוצר חוויית האזנה שמתאימה הן לרגעי התבוננות והן לשמחות ואירועים. הזמר, שצבר ניסיון בעולם המוזיקה החסידית, מצליח להעביר את המסר בצורה משכנעת ואותנטית.