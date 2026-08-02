שימי ליפשיץ ומוטי ויזל - חננו שימי ליפשיץ ומוטי ויזל - חננו 10 10 0:00 / 3:36

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אחרי שהלהיט 'כשושנה' כבש את עולם המוזיקה החסידית, שימי ליפשיץ ומוטי ויזל חוזרים עם פרויקט מוזיקלי חדש שמעניק חיים מחודשים ללחן אהוב של ר' שלמה קרליבך זצ"ל. הסינגל 'חננו', שיצא השבוע, משלב בין מסורת עתיקה לביטוי עכשווי, ומציע חוויית האזנה שונה לחלוטין מהמקור המוכר.

הרעיון לפרויקט נולד במקום הכי בלתי צפוי - בעיצומן של תפילות ראש השנה באומן, במניין 'נקודה טובה'. כשהחזן ר' שימי פריד החל לשיר את הניגון של קרליבך על המילים 'היום הרת עולם', משהו התרחש. הרטט בלב והאור החדש שנחשף שם הוביל לחיבור מיידי בין שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, שהבינו שהניגון הזה זקוק לפרשנות חדשה. השיר 'חננו' הוא יצירה שכולה תקווה, תפילה וגעגוע בתוך הגלות. המילים, שמבטאות את הכמיהה העמוקה של העם היהודי לישועה, מקבלות במהדורה החדשה עיבוד מוזיקלי עוצמתי שביצע יענקי לנדאו. לנדאו, שצבר ניסיון עשיר בעיבודים מוזיקליים בעולם החסידי, הצליח ליצור מעטפת צלילים שמשלבת בין הנשמה של הלחן המקורי לבין אנרגיה מודרנית וסוחפת. שמוליק סוכות ואהרלה נחשוני בקליפ מרגש: 'The Chuppah' כיכר השבת | 15:24 "לב לבן" של שולי רנד בעיבוד אינסטרומנטלי מלך הלפגוט | 15:19 העיבוד המוזיקלי שומר על הרגש האותנטי של קרליבך, אך מעניק לו פרשנות חדשה שמתאימה לאוזן העכשווית. השילוב בין הווקאל של שימי ומוטי לבין ההפקה המוזיקלית המתוחכמת יוצר חוויה שונה - לא עוד ניגון חסידי מסורתי, אלא יצירה שמדברת אל הלב בשפה של היום.

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קליפ ברמה היסטורית עם טכנולוגיית AI

לשיר מתלווה קליפ מושקע ברמה שלא נראתה בעולם המוזיקה החסידית. הרשי סגל, שעמד מאחורי ההפקה, בחר לצלם את הקליפ בבר אירי ייחודי ולשלב בו עריכת AI מדהימה שמטמיעה את שימי ומוטי בתוך נקודות ציון בהיסטוריה של העם היהודי.

הקליפ מוביל את הצופה במסע ויזואלי דרך הכאב והבוז שעברנו לאורך הדורות - מהגלויות השונות, דרך הרדיפות וההשפלות, ועד לרגע שבו הקב"ה מביא את הישועה. השימוש בטכנולוגיית AI מאפשר ליצור תמונות היסטוריות שמחברות בין העבר להווה, ומעניקות לשיר מימד נוסף של עומק ומשמעות.

סגל, שביצע את התסריט, הבימוי, העריכה, הצבע ויצירת ה-AI, הצליח ליצור יצירה ויזואלית שמשלימה את המסר המוזיקלי. הקליפ אינו רק ליווי ויזואלי לשיר - הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה, שמעניק לצופה הזדמנות להתחבר לסיפור העם היהודי בצורה חדשה ומרגשת.

הפרויקט מצטרף לשורה של חידושים מוזיקליים שמעניקים ללחנים קלאסיים של קרליבך פרשנות עכשווית, בדומה לפרויקט הנעימות של יצחק חיאק ודור אסרף שהעניק גרסה אינסטרומנטלית ללהיטים אהובים. גם מוישי באדנסקי בפרויקט 'פרשה זינג' בחר לחדש שירים מוכרים ולהעניק להם משמעות חדשה.

הסינגל 'חננו' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ משודר ביוטיוב. שימי ליפשיץ ומוטי ויזל מוכיחים שוב שאפשר לשמור על המסורת ועל הנשמה של הלחנים הקלאסיים, ובו זמנית להעניק להם ביטוי חדש שמדבר אל הדור הצעיר.