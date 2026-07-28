מנדי רוט משגר מחרוזת חופה חדשה שתכבוש את הרחבות

עונת החתונות בעיצומה, והזמר מנדי רוט מגיש לקהל מתנה מיוחדת: מחרוזת חופה חדשה ומרגשת, שנועדה להעביר את החוויה המלאה של רגעי השיא ברחבת הריקודים. הפרויקט החדש, שמשוחרר תחת חסות סטייג' ארט, מציע מסע מוזיקלי בין דורות ומסורות.

המחרוזת, שזכתה לעיבוד מוזיקלי מיוחד של מנדי ברנדוויין ומוישי כהנא, נוסעת בין ניגונים קלאסיים ואהובים מעולם החופות. מקרליבך דרך גולדמן, קרלין ופינקי וובר, ועד לליפא שמלצער ושמוליק קליין - כל אלה נשזרו בטוב טעם לכדי יצירה אחת מושלמת.

את המחרוזת מלווה תזמורתו המורחבת של מנדי ברנדוויין, יחד עם מקהלת מלכות בהרכב מלא. השילוב בין הנגינה הווירטואוזית של התזמורת לבין ההרמוניה הווקאלית של המקהלה, יוצר חוויית האזנה עשירה ומרגשת במיוחד.

הקליפ החדש, שצולם על ידי נתי אלבר ונערך בידי הרשי סגל, מציג את מנדי רוט בביצוע מלא רגש. הפקת הוידאו מצליחה להעביר את האנרגיה והשמחה המאפיינות את רגעי החופה, ומעניקה לצופים חלון אל תוך העולם המוזיקלי המיוחד של רוט.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמלוות את עולם החתונות החרדי בעונה זו. בדומה לפרויקטים אחרונים של משה דוד וייסמאנדל ועמיתיו, גם מחרוזת החופה של רוט מציעה חוויה מוזיקלית שמשלבת מסורת עם הפקה מודרנית.

ההפקה והייצוג של הפרויקט נעשו בידי סטייג' ארט. המחרוזת מהווה תוספת משמעותית לרפרטואר החופות של העונה.