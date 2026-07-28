אחרי 11 שנה: דוד גבאי חוזר למוזיקה עם סינגל שיעורר געגועים

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אחרי 11 שנים של היעדרות מעולם ההקלטות, הזמר האהוב דוד גבאי חוזר לבמת המוזיקה היהודית עם סינגל חדש שמסמן את פתיחתו של פרק חדש ומרגש בקריירה שלו. גבאי, שכבש את לב הקהל עם להיטים כמו "לגבי", "הגומל", "אב הרחמים" ו"בין האולם ולמזבח", בחר להתרחק מעולם ההקלטות כדי להקדיש את זמנו למשפחתו ולקריירה מצליחה בתחום הפיננסים.

כעת, לאחר יותר מעשור, ההמתנה הארוכה מסתיימת. הסינגל החדש "חמסה", שהולחן על ידי המלחין המוערך איצי וולדנר, משלב מסר עוצמתי של הכרת הטוב, ברכה ואמונה, עם לחן סוחף ובלתי נשכח. השיר משקף הן את הבשלות המוזיקלית שגבאי צבר לאורך השנים והן את הרגש והכנות שתמיד אפיינו את יצירתו. מסע מוזיקלי שהחל מחדש אירועי ה-7 באוקטובר שינו את כיוון הפרויקט המוזיקלי של גבאי, בדומה לזאבי קאופמן שהעניק לאלבומו כיוון של אחדות וחיזוק. עבור גבאי, הקאמבק הזה הוא הרבה יותר מהוצאת שיר חדש - זו הזדמנות להתחבר מחדש לקהל המוזיקה היהודית שליווה אותו לאורך הדרך ולהחזיר אהבה לקהילה שתמכה בו במשך שנים. יהוידע שחר משחרר 'אבא': זעקה אותנטית מתוך הירידות מלך הלפגוט | 17:31 אושי רוזנבוים ויודי הרצוג משיקים 'גוטע טעג' מלך הלפגוט | 17:27 ההפקה המוזיקלית של "חמסה" הופקדה בידיו של יואל וייס, שגם ביצע את העיבוד המוזיקלי יחד עם צוות מוזיקאים מקצועי. המפיק בפועל אלחנן גרטנהאוס דאג לכל פרט, בעוד אוהד ניסים ביצע את המאסטרינג הסופי. השילוב בין המילים והלחן של גבאי לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית שמשלבת את האותנטיות של גבאי עם איכות הפקה עדכנית.

פרק חדש מתחיל

לצד הסינגל החדש, גבאי עובד כבר על שירים מקוריים נוספים. "חמסה" הוא רק הצעד הראשון במה שמסתמן כעידן חדש ומבטיח. בדומה לשלום שמעון וינברג שפתח בגדול עם דואט מרשים, גם גבאי בוחר לחזור בצורה מושקעת ומקצועית.

עבור המעריצים הוותיקים זו חזרה מרגשת שלה חיכו שנים רבות. השאלה "מתי יוצא האלבום הבא?" שחזרה שוב ושוב במשך יותר מעשור, סוף סוף מקבלת תשובה. עבור דור חדש של מאזינים זו הזדמנות להכיר אמן שהאהבה שלו למוזיקה התעוררה מחדש, ואולי דווקא עכשיו, הפרק היפה ביותר בקריירה שלו רק מתחיל.

הקאמבק של גבאי מצטרף למגמה של זמרים ויוצרים שחוזרים לעולם המוזיקה היהודית עם תשוקה מחודשת. הקשר המיוחד בינו לבין קהל מאזיניו מעולם לא נעלם, והסינגל החדש מוכיח שהכישרון והרגש שאיפיינו אותו בעבר רק התחזקו עם השנים.