אבי אילסון בסינגל קיץ חדש: צפו בקליפ מירושלים

בסגנונו הייחודי והבלתי מתפשר, הזמר אבי אילסון משחרר את סינגל הקיץ החדש שלו – "ישתבח המלך". השיר הוא המנון הודיה עוצמתי, שמח ומלא אנרגיה, שמבקש לחבר את המאזינים לאמונה פשוטה, להכרת הטוב ולשבח נלהב לבורא עולם.

אילסון, שהפך בשנים האחרונות לאחד השמות הבולטים והמובילים במוזיקה היהודית והחסידית, ממשיך לבסס את מעמדו כמי שמשלב בין מסרים יהודיים עמוקים וערכיים לבין הפקות מוזיקליות וויזואליות ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר.

שילוב כוחות: אלחדד, שקדי ואילסון

את המילים המרגשות והלחן הסוחף כתב והלחין יוצר הלהיטים אלחנן אלחדד, כשהוא יוצק אל תוך השיר טקסט ישיר, נוגע וקליט. מילות השיר קוראות לכל אדם להתאחד בשירה ובהודיה לקב"ה – "ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים" – ומזכירות כי בכל פינה בעולם נשמע קול של שבח ותקווה, מתוך אמונה, שמחה ואחדות.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד המפיק המוזיקלי איתמר שקדי, שהעניק לשיר מעטפת עדכנית, קצבית וסוחפת. העיבוד העשיר משלב מקצבים מודרניים יחד עם רוח חסידית אותנטית, המרימה את הנפש ומזמינה את המאזינים לרקוד ולהודות.

קליפ מרהיב בלב ירושלים

כחלק בלתי נפרד מהקונספט האמנותי המאפיין את אילסון – שבו כל שיר מקבל מעטפת ויזואלית איכותית המעצימה את החוויה המוזיקלית – גם "ישתבח המלך" מלווה בקליפ מושקע במיוחד.

הקליפ, שנכתב מתוך תסריט וקונספט של אילסון עצמו, צולם ברחובות ירושלים. הוא משלב באופן מרהיב בין הנופים, הסמטאות והאווירה הייחודית של עיר הקודש, לבין מילות השבח וההודיה שבשיר.

על הבימוי והעריכה המהודקת חתום בימאי הצמרת הרשי סגל, כשעל הצילום המרהיב מופקד דוד אוריאן. התוצאה היא חגיגה ויזואלית צבעונית ומלאת חיים, המעניקה זווית נוספת למסר האמונה והשמחה.