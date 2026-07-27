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"מסתתרת": מאיר ברוק משחרר סינגל-קליפ עוצמתי על סוד הנשמה היהודית

הזמר והיוצר מאיר ברוק משחרר יצירה נשמתית ומרגשת, שנוגעת בנקודת האמונה העמוקה ביותר. עם טקסט מעורר למחשבה וקליפ ויזואלי מרהיב המגולל את המסע היהודי לאורך הדורות – כך מתפרץ הניצוץ הפנימי

בתוך עולם סוער ומלא ברעשי רקע, הזמר והיוצר מאיר ברוק מגיש יצירה מוזיקלית עמוקה, נוגעת ומלאת כושר התבוננות: הסינגל החדש "מסתתרת".

השיר צולל אל תוך אחד היסודות העמוקים ביותר בתורת הנפש וה – האהבה המסותרת השוכנת בלבו של כל יהודי. זוהי אותה אהבה טהורה ופנימית לבורא עולם, שלעתים, בסדר היום היום-יומי או ברגעי הסתרה, נדמית כי היא שקטה, כבויה או רדומה; אך כשרגע האמת מגיע, הלהבה הפנימית מתפרצת במלוא עוצמתה ומגלה את החיבור הבלתי מנותק בין הנשמה לאביה שבשמיים.

מסע ויזואלי לאורך הדורות

לצד היצירה המוזיקלית, משיק ברוק קליפ וידאו עוצמתי ומרגש במיוחד, המעניק לשיר מעטפת ויזואלית עשירה ופרשנות עמוקה.

הקליפ ממחיש את המסע הפתלתל של הנשמה היהודית לאורך עמודי ההיסטוריה – דרך אתגרים, גלויות וקשיים, ועד לרגע המזכך שבו המסך מוסר, הניצוץ הפנימי מתגלה מחדש והאמונה מאירה בעוז. השילוב בין הלחן השרעפי, הביצוע הקולי החם והוויזואליה הסוחפת יוצר חוויה מרגשת שלא מותירה את הצופה אדיש.

ברוק, שממשיך לבסס את מקומו כיוצר מוזיקלי בעל אמירה אמנותית ורוחנית יחודית, מגיש ב"מסתתרת" המנון של תקווה, התעוררות וחיבור שורשי, המתאים בדיוק לימים אלו.

חסידותמוזיקה יהודיתמאיר ברוק

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