חיזוק ללומדי התורה: ארי היל בסינגל מרגש - "לומדי התורה"

בימים אלו, כאשר מעמדם של לומדי התורה ועולם הישיבות ניצב במוקד השיח הציבורי, מגיעה יצירה מוזיקלית חדשה המבקשת לרומם, לחזק ולהחזיר את הגאווה למי שמוסרים את נפשם על לימוד התורה.

תחת היוזמה המיוחדת של הרב שלמה רענן מארגון "איילת השחר", משחרר הזמר החסידי ארי היל סינגל עוצמתי ומרגש בשם "לומדי התורה" – שיר המבוסס על נוסח "מי שברך" ייחודי המוקדש כולו לעמלי התורה.

תפילה זכה של גדולי הדור

המילים המרגשות של השיר נכתבו במיוחד על ידי פוסק העיר העתיקה, הרב אביגדור נבנצל שליט"א. הנוסח המרומם מבקש להביא ברכה, חיזוק ושמירה עליונה על ראשם של עמלי התורה, ומזכיר את מקומם המרכזי והחיוני בהחזקת העולם.

"מי שברך אבותינו... הוא יברך את לומדי התורה" – בקולו העמוק והמלא רגש, מצליח ארי היל לתרגם את נוסח התפילה המרגש לכדי יצירה נשמתית הפורטת על נימי הלב.

סוללת יוצרים מהשורה הראשונה

מאחורי ההפקה המושקעת עומדת נבחרת מובילה של מוזיקאים בעולם החסידי: על הלחן הקליט והמחבר חתום המלחין בנצי שטיין שהשכיל לצקת למילים התורניות לחן קולח, זכיר ומלא כיסופי.

על המלאכה המוזיקלית והעיבוד העשיר הופקדו הצמד המוביל אלי קליין ואיצי ברי , שיצרו מעטפת וקאלית ואינסטרומנטלית מהודקת, המשלבת בין רגש חסידי שורשי לבין סאונד מודרני ומהוקצע.

התוצאה היא המנון חיזוק מרומם, שמסתמן כנכס צאן ברזל בהיכלי הישיבות, בסעודות המצווה ובהתוועדויות.