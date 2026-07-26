סגירת מעגל אישית ומרגשת במיוחד, משהו חדש נולד במוזיקה הישראלית: עדן חסון, מהיוצרים והזמרים המובילים בישראל, משתף פעולה לראשונה עם מידד טסה, מהקולות המרגשים והמזוהים ביותר בעולם המוזיקה היהודית-ים-תיכונית, בסינגל משותף ומצופה בשם "כולי תפילה".

אל החיבור הופך הלב הזה מצטרפת מקהלת הילדים האגדית "פרחי ירושלים", המציינת השנה 50 שנות פעילות מוזיקלית ענפה, ויחד הם מייצרים המנון אמונה ותקווה שמחבר בין עולמות ומגזרים.

משני עולמות – לתפילה אחת

מאחורי הדואט עומד קשר אישי שנרקם עוד מתקופת התיכון, אז למדו חסון וטסה יחד. מאז, כל אחד מהם צעד במסלול ייחודי: טסה פרץ כילד פלא בלתי נשכח וביסס את מעמדו כאחד מסמלי השירה האמונית, בעוד חסון הפך לתופעה מוזיקלית שממלאת אולמות ענק מקיסריה ועד פארק הירקון.

המפגש המחודש ביניהם בשיר "כולי תפילה" מציף מחדש את המסע האישי שעברו: "כל אחד בשביל אותו אתה סללת, עם שחור לבן או ג'ינס". מתוך השוני הוויזואלי והאורח-חיים הנפרד, מתגלה בשיר עומק פנימי המבהיר כי החיבור אל הבורא והזעקה לקרבה ולאור הם נחלת הכלל - ללא הבדל בין בחור ישיבה בלבוש חרדי קלאסי לבין בחור חילוני בג'ינס וטי-שרט.

חיפוש דרך, אמונה וגעגוע

"כולי תפילה שתאיר אליי, תן לי רגע להבין מה עובר עליי" - מילות השיר, אותן כתב והלחין עדן חסון, מביאות זעקה כנה ממעמקי הלב. השיר נע בין תחושת הבלבול, הכאב והלבד, לבין האמונה היוקדת והידיעה שגם בתוך החושך ישנם ניסים גלויים שמקיפים את האדם.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית המהודקת הופקדו יעקב למאי ועדן חסון, שיצרו מעטפת מוזיקלית עשירה ועמוקה. ההפקה משלבת בין סאונד פופ-נשמה עכשווי לבין הקולות הצלולים של מקהלת "פרחי ירושלים", המעניקים ליצירה נופך של נוסטלגיה וטעם של זיכרונות ילדות.

התוצאה היא שיר נשמה סוחף וחשוף שמבקש להזכיר לכל אחד שגם כשהדרך נראית מורכבת - התפילה תמיד פתוחה, והאור תמיד נמצא במרחק פנייה אחת לבורא.