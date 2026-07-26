בשיאה של עונת הקיץ, כשהאוזן מייחלת למוזיקה שמחה, מרעננת ומחברת, הזמר והיוצר מוטי כהן מכריז על יריית הזינוק בדרך ללהיט הקיץ הבא: סינגל קליפ חדש, תוסס ונוצץ בשם "ועמך כולם צדיקים".

כהן, שכבר צבר רזומה עשיר ומרשים כפנים מוכרות ואהובות בתעשיית האירועים והשמחות, עולה כעת מדרגה נוספת בקריירת הסולו שלו. הפעם הוא מגיש מוצר בוטיק מוזיקלי פרי יצירתו, המביא לקדמת הבמה מסר של אהבת חינם, חיבור ואחדות יוצאת דופן בעם ישראל.

לחן אישי וגרוב קייצי סוחף

את השיר הלחין מוטי כהן בעצמו, תוך שהוא יוצק לתוך המילים המקורות ("כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא... ועמך כולם צדיקים") לחן קליט, קצבי ומלא שמחה שאי אפשר להישאר אדישים אליו.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית המהודקת הופקד המפיק מנחם ברנשטיין, שהעניק לשיר מעטפת עכשווית, עשירה באנרגיה ומהודקת, המשלבת מקצב דינמי עם סאונד מודרני שמתאים בדיוק לימי הקיץ ולרחבות הריקודים.

חגיגה ויזואלית בלב השדות

לצד השיר, משחרר כהן קליפ וידאו מושקע וצבעוני בבימויו ועריכתו של שרולי ברונכר, כשעל הצילום המרהיב חתום נתי אלבר.

הקליפ, שצולם בלב שדות פתוחים ותחת שמי הקיץ, מביא אל המסך אווירה חופשית, צעירה ומלאת אור. הוויזואליה הדינמית עוקבת אחר מפגשים מרגשים של אהבת אחים, הנחת תפילין וריקודים משותפים על ערמות חציר, וממחישה בצורה ויזואלית מרהיבה את המסר של השיר: לא משנה מאיפה הגעת – "ועמך כולם צדיקים"