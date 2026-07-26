כיכר השבת
לחן אישי

קיץ של אחדות ואהבת חינם: מוטי כהן משיק סינגל קליפ  - "ועמך כולם צדיקים"

הזמר והיוצר מוטי כהן עולה שלב בקריירת הסולו ומגיש מוצר בוטיק קייצי, תוסס ומלא אנרגיה. עם לחן אישי, עיבוד עכשווי של מנחם ברנשטיין וקליפ וידאו מרהיב בבימויו של שרולי ברונכר – כך נשמעת חגיגה של אהבת ישראל

"ועמך כולם צדיקים"
"ועמך כולם צדיקים"

בשיאה של עונת הקיץ, כשהאוזן מייחלת למוזיקה שמחה, מרעננת ומחברת, הזמר והיוצר מוטי כהן מכריז על יריית הזינוק בדרך ללהיט הקיץ הבא: סינגל קליפ חדש, תוסס ונוצץ בשם "ועמך כולם צדיקים".

כהן, שכבר צבר רזומה עשיר ומרשים כפנים מוכרות ואהובות בתעשיית האירועים והשמחות, עולה כעת מדרגה נוספת בקריירת הסולו שלו. הפעם הוא מגיש מוצר בוטיק מוזיקלי פרי יצירתו, המביא לקדמת הבמה מסר של אהבת חינם, חיבור ואחדות יוצאת דופן בעם ישראל.

לחן אישי וגרוב קייצי סוחף

את השיר הלחין מוטי כהן בעצמו, תוך שהוא יוצק לתוך המילים המקורות ("כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא... ועמך כולם צדיקים") לחן קליט, קצבי ומלא שמחה שאי אפשר להישאר אדישים אליו.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית המהודקת הופקד המפיק מנחם ברנשטיין, שהעניק לשיר מעטפת עכשווית, עשירה באנרגיה ומהודקת, המשלבת מקצב דינמי עם סאונד מודרני שמתאים בדיוק לימי הקיץ ולרחבות הריקודים.

חגיגה ויזואלית בלב השדות

לצד השיר, משחרר כהן קליפ וידאו מושקע וצבעוני בבימויו ועריכתו של שרולי ברונכר, כשעל הצילום המרהיב חתום נתי אלבר.

הקליפ, שצולם בלב שדות פתוחים ותחת שמי הקיץ, מביא אל המסך אווירה חופשית, צעירה ומלאת אור. הוויזואליה הדינמית עוקבת אחר מפגשים מרגשים של אהבת אחים, הנחת תפילין וריקודים משותפים על ערמות חציר, וממחישה בצורה ויזואלית מרהיבה את המסר של השיר: לא משנה מאיפה הגעת – "ועמך כולם צדיקים"

מוזיקה חסידיתשרולי ברונכרמוטי כהןמנחם ברנשטיין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר