כששיאה של עונת החתונות כבר כאן והרחבות ברחבי הארץ גועשות, סוכנות "דאבל בוקינג" והקלידן המוערך מוטלך משחררים את התשובה המוזיקלית המוחצת לאירועי הקיץ: מחרוזת חתונה חדשה, אנרגטית וסוחפת במיוחד, שנבנתה בדיוק עבור הרגעים שבהם הרחבה עולה באוויר.

מוטלך, הידוע באנרגיות הבלתי נגמרות שלו מאחורי הקלידים, לקח את להיטי הרחבה הגדולים והאהובים ביותר, והעניק להם פרשנות מוזיקלית מחודשת. העיבוד החדשני והשילוב המדויק של המקצבים המקפיצים יוצרים סאונד עדכני, עשיר ובועט, שלא משאיר אף אורח לשבת על הכיסא.

שלוש קולות, אנרגיה אחת

לצד הסאונד המהודק של מוטלך, חברו למחרוזת שלושה מהשמות החמים והמבוקשים ביותר בתעשיית השמחות והאירועים: יוני סילבר, יוני ברגר ויאיר אדלר.

שלושת הזמרים מביאים איתם שילוב קולי מנצח – החל מגרוב חסידי אותנטי, דרך עוצמות קוליות מרשימות ועד ליכולת להרים את המורל. היכולת שלהם לשתף פעולה ולעבור בין הלהיטים השונים יוצרת חוויה מוזיקלית רציפה ומלאת אווירת שמחה אמיתית.

מעטפת מקצועית ועדכנית

על המלאכה הטכנית הופקדה סוללת מקצוענים: הקלטות השירה המדויקות בוצעו באולפני דניאל אלוני על ידי אלחנן אדלר. את הפיניש המוזיקלי העוצמתי והסאונד הקריספי העניק המאסטר אבי ריימי על המיקס, בעוד על הצילום והעריכה הוויזואלית חתום ש.כ.. את המעטפת הויזואלית השלים משרד הדיזיין אוליגרף.

התוצאה הסופית היא מוצר חובה לכל חתן, כלה ודיג'יי בעונה הנוכחית – מחרוזת שכולה חגיגה מוזיקלית אחת גדולה.