בתקופה סוערת ומורכבת עבור ציבור לומדי התורה, כשהאתגרים מבחוץ גוברים ותחושת הכאב בעולם הישיבות נוכחת בעוצמה, מגיעה יצירה מוזיקלית חדשה ומטלטלת שמבקשת לחזק, לרומם ולתת רוח גבית לעמלי התורה: הסינגל החדש "האָרעווע!" (להתייגע!), בביצועו של כוכב הזמר החסידי הבינלאומי שמילי אונגר.

הפרויקט נולד ביוזמת ארגון "Just Learn Torah" ("רק ללמוד תורה") הפועל משיקגו, אשר נוסד מתוך התפיסה והאמונה כי החיבור העמוק והמשמעותי ביותר של היהודי לקב"ה – והמקור המרכזי להשראה וחיזוק אישי – נובעים מעמל ויגיעה בלימוד התורה.

עטיפה מחאתית ומסר של מסירות

עוד לפני הצליל הראשון, היצירה מעוררת עניין רב בזכות עטיפת הסינגל הייחודית והמחאתית: דמות של בן ישיבה העוטה אזיקים על ידיו. עטיפה זו נבחרה בכוונה תחילה על רקע מעצרם של בני ישיבות בתקופה זו, ומבטאת את הכאב, התסכול והסערה המתחוללת בקרב הציבור החרדי.

למרות התמונות המורכבות והקשיים, המסר המרכזי של השיר הוא אקטיבי ומלא אמונה: בני התורה אינם נרתעים, אלא ממשיכים לשקוד על תלמודם במסירות נפש ובדבקות. מילות השיר והרעיון המוביל קוראים "להוריד את העול ממך", מתוך תפילה ותקווה עמוקה שבזכות ההתייגעות והעמל בתורה – יוסר כל עול מעל צווארם של לומדיה.

סוללת הפקה בינלאומית

על הלחן הסוחף, הקליט והמלא באנרגיה חסידית שורשית חתום המלחין הנודע יצי באלד, שהשכיל לצקת לתוך התיבות המוזיקליות את תחושת הדחיפות והרוממות של עמל התורה.

על המלאכה המוזיקלית הופקד צוות ההפקה המנצח Us 3 – נפתלי שניצלר, יענקי שטיינמץ וליפא בראונר, שיצרו עיבוד עשיר, עדכני ועוצמתי. את הפרויקט מלווה ומייצגת חברת "VMP" - שלום וגשל הפקות, המבטיחה מעטפת מקצועית ויוקרתית.

התוצאה היא המנון ישיבתי תוסס ומלא רגש, שצפוי לחרוך את היכלי הישיבות, הזיצים וההתוועדויות, ולהזכיר לכל בחור ישיבה את גודל זכותו.