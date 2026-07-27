כיכר השבת
מזמור כ"ג

עמוק, מרגש ומחזק: שעיה לקסיר משיק את הסינגל החדש – "IMADI"

מתוך מקום אישי וחשוף, הזמר והיוצר שעיה לקסיר משחרר יצירה נשמתית ועוצמתית המבוססת על יסוד האמונה היהודי דרך כל הדורות: "לא אירא רע כי אתה עמדי". "המסר של השיר גדול בהרבה מכפי שאוכל לתאר במילים", הוא משתף

1תגובות

עימדי

סינגלים וקליפים

00:00/00:00

בתוך תקופה בה הלב הלאומי והפרטי מחפש נקודות של אחיזה, נחמה וביטחון, הזמר והיוצר שעיה לקסיר משחרר יצירה נשמתית חדשה ובעלת משמעות עמוקה במיוחד עבורו: הסינגל "IMADI" ("עימדי").

השיר, הנשען על הפסוק האלמותי ממזמור כ"ג בתהילים – "גַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי" – מביא לקדמת הבמה את סוד קיומו של העם היהודי לאורך אלפי שנות היסטוריה: האמונה היוקדת והידיעה הברורה כי הקב"ה נמצא לצד האדם בכל רגע ורגע.

יסוד הקיום מאברהם אבינו ועד ימינו

לקסיר מגיש את השיר מתוך תחושת שליחות והכרת הטוב עמוקה. עבורו, היצירה הזו אינה עוד סינגל במפת המוזיקה, אלא זיקוק של אמונה פשוטה ועוצמתית שעברה כחוט השני מאברהם אבינו, דרך דוד המלך ועד לימינו אנו.

המסר המרכזי שיוצא מתוך המילים והלחן הוא שבכל דור ודור, הן ברגעי השמחה וההתרוממות והן בתקופות המאתגרות והמורכבות ביותר, העם היהודי שואב כוח מהביטחון שאיננו לבד. לא משנה מה יביא עמו המחר – יש מי שמנהיג את הבירה ומחזיק את ידנו.

"שיוסיף לכם מעט מן החיזוק והעידוד"

"הפסוק הזה ליווה את עמנו לאורך אלפי שנות היסטוריה, וממשיך להעניק לנו אומץ, תקווה ואמונה גם היום", משתף שעיה לקסיר בהתרגשות עם יציאת השיר. "תקוותי הכנה היא ש-IMADI יעניק לכם ולוּ מעט מן החיזוק, העידוד והנחמה שהוא מעניק לי".

השיר מתאפיין בביצוע קולי מרגש, עמוק וחשוף, לצד מעטפת מוזיקלית עשירה שמצליחה לתרגם את המילים העתיקות לכדי המנון חיזוק מודרני ונשמתי, שצפוי להיכנס אל הלבבות וללוות רבים ברגעי התבוננות ואמונה.

תהיליםמוזיקה יהודיתדוד המלךשעיה לקסירמזמור כ"ג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מזכיר את זושה אבל יפה
ב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר