כיכר השבת
מי שמחפש - בסוף מוצא!

ראשוני מסוגו במגזר: שמחה פרידמן ונער הפלא שי וינר מציגים - "ילד טרמפולינה"

כוכב הזמר החסידי שמחה פרידמן משתף פעולה עם נער הפלא שי וינר בלהיט קיץ קצבי, צבעוני וקורע מצחוק, אבל עם המסר הכי חשוב להורים וללילדים בדור שלנו: איך הופכים את הסחות הדעת, האנרגיות והקפיצות לניצחון ענק?

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ילד טרומפולינה
ילד טרומפולינה

הזמר החסידי שמחה פרידמן כבר הוכיח לא מחר פעם שהוא לא מפחד לחדש, להפתיע ולשבור מוסכמות במוזיקה היהודית. כעת הוא חוזר עם יצירה ראשונית ויוצאת דופן במגזר – הסינגל-קליפ החדש והממכר "ילד טרמפולינה", שבו הוא מארח את נער הפלא בעל הקול המרגש שי וינר.

"ילד טרמפולינה" הוא שיר קצבי, צבעוני, משעשע ומלא באנרגיה מתפרצת, שמוקדש לכל ההורים והילדים בעלי מרץ בלתי נדלה. אלו הילדים שלא תמיד מצליחים להתיישר לפי הכללים היבשים, אך מתחת לקופצניות מסתתרים בהם כוחות אדירים ויכולות עצומות לפרוץ קדימה ולשנות את העולם.

"הפרעות קצב וריקוד": המסר העמוק שמאחורי ההומור

לצד השיר משיקים השניים קליפ מצחיק, ססגוני ומרגש כאחד, העמוס בהומור ובקריצות שנונות. אך מאחורי הקצב הסוחף והמעטפת המשעשעת, מסתתר מסר חינוכי ונפשי מעצים: לפעמים דווקא הילד שקופץ, מנסה, מסתבך ולא מוותר – הוא זה שיגיע הכי רחוק. כפי שמסוכם במילות השיר – "כי מי שמחפש – בסוף מוצא!".

בדור של הסחות דעת בלתי פוסקות, עידן שבו לכולנו יש סוג של "הפרעות קצב וריקוד", השיר פוגש כל אחד ואחת ברמה כזו או אחרת. הוא מעניק חיבוק חם לכל מי שמרגיש קצת שונה, ומזכיר לכולנו לראות את האור והפוטנציאל הענקי בכל ילד.

כותבים, מפיקים ויוצרים בשיא הכושר

את הטקסט המבריק והלחן הסוחף כתב והלחין הסופר והיוצר המוכשר משה ולדר, שהשכיל לתרגם חוויה הורית וחינוכית לכדי להיט פופ מוזיקלי.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית התוססת הופקד המפיק דניאל חן, שהעניק לשיר סאונד עדכני, עשיר ומלא בגרוב. את החוויה הויזואלית הבלתי נשכחת יצר וערך בכישרון יוצא דופן דניאל פרץ יחד עם צוות סטודיו ADSD.

התוצאה היא חגיגה מוזיקלית קייצית, מחזקת וקורעת מצחוק שלא תצליחו להוציא מהראש – ובעיקר כזו שתגרום לכם להסתכל על הילדים שלכם בעיניים קצת אחרות.

חינוך ילדיםמוזיקה חסידיתשמחה פרידמןמשה ולדרשי וינר

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4
וווואאאאאווווווו מדהים ברמות
היהודי החושב
3
חחח אלופים!!!
קובי
2
וואו אהבתי ברמותתת ההפקה של הקליפ מטורפתתת
נעה
1
מדהים! ממומלץ לכל הורה ומחנך
האדמור מריטלין

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