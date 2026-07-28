יהוידע שחר בסינגל שיעורר לכם צמרמורת: 'אבא' - זעקה מהלב

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה שונה מהרגיל - לא עוד שיר שמחה לחתונות או ניגון קליט לרחבה, אלא זעקה אותנטית מהלב. הזמר והיוצר יהוידע שחר משחרר סינגל חדש בשם "אבא", שעוסק במסע הנפשי העמוק, בחיפוש הפנימי ובזעקה האמיתית של האדם מתוך הירידות והניסיונות.

הטקסט החשוף והכואב, לצד הלחן הסוחף, נוגע בנקודות העמוקות ביותר של הלב ומבטא את התשוקה לפתוח הכל מול בורא עולם - דווקא במקומות הכי נמוכים. זהו שיר שמדבר על האמת הפנימית, על הרצון להתחבר לאבא שבשמיים גם כשהדרך קשה ומלאת מכשולים.

יצירה אישית ואותנטית

את המילים והלחן כתב והלחין שחר בעצמו, כשעל לחן הפזמון חתום יחד עם שלמה אלבז. מדובר ביצירה שנולדה מתוך חוויה אישית עמוקה, ולא מתוך ניסיון ליצור עוד להיט מסחרי. השילוב בין המילים הכנות לבין הלחן המרגש יוצר חוויית האזנה שונה מהמקובל בז'אנר.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית של השיר הפקיד שחר בידיו של נחמן שבלב, שיצר מעטפת צלילים שנוגעת בדיוק בנקודה. העיבוד אינו מנסה להסתיר את הכאב או לייפות את המציאות, אלא מעניק לו ביטוי מוזיקלי אמיתי ומרגש. שבלב, שצבר ניסיון רב בעיבודים מוזיקליים בעולם החסידי, הצליח הפעם ליצור משהו שונה - עיבוד שמשרת את המסר ולא את הקצב.

מגמה חדשה במוזיקה החסידית

הסינגל מצטרף למגמה הולכת וגוברת בעולם המוזיקה החסידית, שבה יוצרים בוחרים לדבר על הצד הפנימי והרגשי של האמונה. בדומה לפרויקטים אחרונים של זמרים כמו זאבי קאופמן, שאלבומו "אחינו" עסק בכאב ובתקווה, גם שחר בוחר לגעת בנקודות הרגישות ולא להסתפק בשירי שמחה קלילים.

הפרויקט מיוצג על ידי קולעם מיוזיק, והוא זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. הסינגל מלווה בקליפ ביוטיוב, שמעניק לחוויה ההאזנה ממד נוסף ומאפשר למאזינים להתחבר למסר בצורה עמוקה יותר.

בתקופה שבה רבים מחפשים חיבור אמיתי ופנימי, "אבא" של יהוידע שחר מציע דרך מוזיקלית לבטא את הרגשות העמוקים ביותר. זהו שיר שלא מנסה לספק תשובות, אלא מעניק ביטוי לשאלות ולזעקות שכולנו נושאים בלב.