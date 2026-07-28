זאבי קאופמן משחרר אלבום ענק: 17 שירים שנולדו מתוך כאב ותקווה

אחרי מסע מוזיקלי של יותר מעשור, משחרר הזמר והיוצר זאבי קאופמן את אלבום הבכורה המלא שלו - "אחינו". מדובר בפרויקט מוזיקלי עמוק ומושקע במיוחד, הכולל 17 רצועות שנכתבו והולחנו לאורך השנים, אך קיבלו משמעות חדשה ומרגשת בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר.

האלבום, שרוב המכריע שלו נכתב והופק על ידי קאופמן עצמו, משלב בתוכו להיטים מוכרים שיצאו לאורך הדרך - כמו "בעזרת השם ננצח" ו"לולא" - לצד יצירות חדשות שטרם נשמעו. אך נקודת המפנה המשמעותית הגיעה עם פרוץ המלחמה, כאשר קאופמן החליט להעניק לאלבום כיוון ברור של אחדות, חיזוק וכיסופים לגאולה.

שיר הנושא שנולד מתוך הכאב

במרכז האלבום ניצב שיר הנושא המרגש "אחינו", שהפך לסמל של התקופה הנוכחית. השיר, שנכתב בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, מבטא את הכאב העמוק של עם ישראל לצד התקווה הבלתי פוסקת לגאולה ולשיבת כל החטופים והעצורים. המילים והלחן משקפים את הרגש הקולקטיבי של התקופה, ומעניקים לאלבום כולו אופי מיוחד של חיבור פנימי עמוק.

קאופמן, שליווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו, בחר להעניק לאלבום מעטפת מוזיקלית עשירה ומגוונת. העיבודים המוזיקליים הופקדו בידיהם של מיטב המעבדים והיוצרים במוזיקה החסידית - ביניהם אלי קליין ואיצי ברי, ארי גולדואג, ג'ק שור ונפתלי בלומנטל. כל אחד מהם הוסיף את חותמו המיוחד ליצירות, והעניק לאלבום עומק מוזיקלי ורגשי.