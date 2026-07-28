עולם החתונות החרדי מקבל השבוע תוספת מרעננת לפלייליסט: שמואל הררי, שהצליח לכבוש את רחבות הריקודים עם הלהיט "בית נאמן", חוזר עם סינגל חדש שמכוון ישירות ללב השמחה. "לחיים נרים" הוא הסינגל הראשון מתוך אלבומו השני של הררי, שעליו הוא עובד בימים אלו.

השיר החדש מגיע עם צוות יוצרים מוכר: אלחנן אלחדד, שחתם גם על "בית נאמן", אחראי על המילים והלחן הפעם. העיבוד המוזיקלי המקפיץ הופקד בידיו של איתמר שקדי, שהעניק לשיר את האנרגיה הקצבית הנדרשת כדי להרים את הקהל ברחבה.

מכוון ישר לרחבת הריקודים

התוצאה של השילוב בין לחנו של אלחדד לעיבודו של שקדי היא שיר חתונות קצבי וסוחף, שנועד להיות נשמע בכל אירוע שמחה. הררי, שהוכיח את עצמו כזמר המסוגל להביא שירים שנשארים בזיכרון, מציג הפעם יצירה שמשלבת את האלמנטים המוכרים של מוזיקת חתונות חסידית עם קצב מודרני ותוסס.

השיר מלווה בקליפ חדשני המשתמש בטכנולוגיית AI, שמעניק לו מעטפת ויזואלית עדכנית ומרשימה. הקליפ, בהפקתו של יאיר גרשי, מוסיף ממד נוסף לחוויית ההאזנה ומציע משהו שונה מהקליפים המסורתיים בז'אנר.

צוות ההפקה

מאחורי הקלעים עומד צוות מקצועי שדואג לכל פרט: עדי פרז אחראי על המיקס, ומשרד DAEVIS הפקות מוביל את הפרויקט.

"לחיים נרים" מצטרף לשורה של להיטי חתונות שהשתלטו על עולם האירועים בתקופה האחרונה. בעוד זמרים רבים משחררים סינגלים חדשים לקראת עונת החתונות, הררי מהמר על השילוב המוכר של אלחדד ושקדי כדי להבטיח שהשיר ישמע בכל רחבה.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ המלווה אותו כבר צובר צפיות ברשתות החברתיות. בעוד הררי ממשיך לעבוד על אלבומו השני, "לחיים נרים" מהווה טעימה ראשונה ממה שצפוי להגיע בהמשך.

עבור מי שמחפש שיר חתונות חדש שישמור על האנרגיה גבוהה ויגרום לקהל לעלות על הרגליים, "לחיים נרים" מציע בדיוק את מה שנדרש. השאלה היחידה היא האם השיר יצליח לחזור על ההצלחה של "בית נאמן" ולהפוך לקלאסיקה נוספת ברחבות.