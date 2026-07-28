כיכר השבת
להיט חתונות

שמואל הררי מציף את רחבות הריקודים: הלהיט החדש שכבר מכירים בעל פה

אחרי ההצלחה של 'בית נאמן', הזמר משחרר סינגל ראשון מאלבומו השני • אלחנן אלחדד על המילים והלחן, איתמר שקדי על העיבוד | קליפ AI מרהיב מלווה את השיר (מוזיקה)

עולם החתונות החרדי מקבל השבוע תוספת מרעננת לפלייליסט: שמואל הררי, שהצליח לכבוש את רחבות הריקודים עם הלהיט "בית נאמן", חוזר עם סינגל חדש שמכוון ישירות ללב השמחה. "לחיים נרים" הוא הסינגל הראשון מתוך אלבומו השני של הררי, שעליו הוא עובד בימים אלו.

השיר החדש מגיע עם צוות יוצרים מוכר: אלחנן אלחדד, שחתם גם על "בית נאמן", אחראי על המילים והלחן הפעם. העיבוד המוזיקלי המקפיץ הופקד בידיו של איתמר שקדי, שהעניק לשיר את האנרגיה הקצבית הנדרשת כדי להרים את הקהל ברחבה.

מכוון ישר לרחבת הריקודים

התוצאה של השילוב בין לחנו של אלחדד לעיבודו של שקדי היא שיר חתונות קצבי וסוחף, שנועד להיות נשמע בכל אירוע שמחה. הררי, שהוכיח את עצמו כזמר המסוגל להביא שירים שנשארים בזיכרון, מציג הפעם יצירה שמשלבת את האלמנטים המוכרים של מוזיקת חתונות חסידית עם קצב מודרני ותוסס.

השיר מלווה בקליפ חדשני המשתמש בטכנולוגיית AI, שמעניק לו מעטפת ויזואלית עדכנית ומרשימה. הקליפ, בהפקתו של יאיר גרשי, מוסיף ממד נוסף לחוויית ההאזנה ומציע משהו שונה מהקליפים המסורתיים בז'אנר.

צוות ההפקה

מאחורי הקלעים עומד צוות מקצועי שדואג לכל פרט: עדי פרז אחראי על המיקס, ומשרד DAEVIS הפקות מוביל את הפרויקט.

"לחיים נרים" מצטרף לשורה של להיטי חתונות שהשתלטו על עולם האירועים בתקופה האחרונה. בעוד זמרים רבים משחררים סינגלים חדשים לקראת עונת החתונות, הררי מהמר על השילוב המוכר של אלחדד ושקדי כדי להבטיח שהשיר ישמע בכל רחבה.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ המלווה אותו כבר צובר צפיות ברשתות החברתיות. בעוד הררי ממשיך לעבוד על אלבומו השני, "לחיים נרים" מהווה טעימה ראשונה ממה שצפוי להגיע בהמשך.

עבור מי שמחפש שיר חתונות חדש שישמור על האנרגיה גבוהה ויגרום לקהל לעלות על הרגליים, "לחיים נרים" מציע בדיוק את מה שנדרש. השאלה היחידה היא האם השיר יצליח לחזור על ההצלחה של "בית נאמן" ולהפוך לקלאסיקה נוספת ברחבות.

מוזיקהלייזר ברוקשירחיזוקימי בין המצריםמשה דוד וייסמאנדל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר