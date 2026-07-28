כיכר השבת
סינגל וקליפ חדש

אושי רוזנבוים ויודי הרצוג בסינגל חדש שיפיל אתכם מהרגליים

הזמר והיוצר משתפים פעולה בשיר אנרגטי חדש • מסר של אחדות ותקווה בתקופה מאתגרת | הקליפ שמעביר אנרגיה חיובית (מוזיקה)

בתקופה מלאת אתגרים וקשיים, מגיעים אושי רוזנבוים ויודי הרצוג עם מתנה מוזיקלית מיוחדת - סינגל וקליפ חדשים בשם 'גוטע טעג' (ימים טובים). השיר, שמשלב קצב סוחף ואנרגיה מתפרצת, נושא עמו מסר עוצמתי של אחדות, אהבה ותקווה לימים טובים יותר.

"בואו נתאחד כולנו באהבה ובאחדות. ימים טובים בדרך - בואו נרים ונשמח אחד את השני, כי הימים הטובים כבר כאן" - כך מבטאים היוצרים את המסר המרכזי של השיר, שמכוון להעניק זריקת מרץ של תקווה ושמחה קולקטיבית בדיוק בזמן שהציבור זקוק לכך.

שיתוף פעולה מוזיקלי מרענן

אושי רוזנבוים, שחתום על הלחן והעיבוד המוזיקלי של השיר, הצליח ליצור יצירה שמשלבת אלמנטים מודרניים עם מסר מסורתי של תקווה ואמונה. יודי הרצוג, שכתב את המילים, העניק לשיר את הנשמה הווקאלית והמסר המילולי שנוגע ישירות ללב.

העיבוד המוזיקלי, שבוצע על ידי רוזנבוים עצמו, מעניק לשיר אופי קצבי ואנרגטי שמתאים במיוחד לתקופה הנוכחית. המיקס והמאסטרינג בוצעו בידיו של אושי גליק, שדאג לכך שהשיר יישמע בצורה מקצועית ומלוטשת.

קליפ ויזואלי מרהיב

לצד השיר, משוחרר גם קליפ אנרגטי במיוחד שמעניק לחוויה ההאזנה ממד נוסף. הקליפ, שעוצב על ידי שלוימי שרייבר, משלב ויזואליות מרהיבה עם המסר החיובי של השיר, ויוצר חוויה שלמה שמעבירה את האנרגיה והתקווה שהיוצרים ביקשו להעביר.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שיצאו לאחרונה בעולם ה החסידית, כמו שיתוף הפעולה המרגש בין ישראל אס ואלייצור ואלבום 'אחינו' של זאבי קאופמן, שכולם נושאים מסרים דומים של חיזוק, אחדות ותקווה בתקופה מאתגרת זו.

מוזיקהסינגלשירחיזוקימי בין המצריםמשה דוד וייסמאנדל

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