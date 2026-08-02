לאחר ההצלחה של "ירושלים", הנעימה הראשונה בפרויקט האינסטרומנטלי המיוחד, המוזיקאי והמעבד יצחק חיאק ואמן הסקסופון דור אסרף חוזרים עם הפתעה נוספת: גרסה אינסטרומנטלית מרגשת ללהיט האהוב "לב לבן" של הזמר שולי רנד.

פרויקט הנעימות, שהושק לפני מספר שבועות, מציע גישה ייחודית לשירים מוכרים מעולם המוזיקה החסידית והיהודית. במקום מילים וביצוע ווקאלי, בוחרים השניים להעניק לכל יצירה פרשנות חדשה באמצעות כלי נגינה בלבד - ובכך לאפשר למנגינה עצמה לדבר אל הלב.

"לב לבן", אחד הלהיטים המרכזיים בקריירה של שולי רנד, מקבל כעת חיים חדשים. העיבוד המוזיקלי של חיאק, בשילוב עם נגינת הסקסופון והחליל של אסרף, יוצר אווירה רגשית שונה לחלוטין מהמקור - תוך שמירה על הנשמה והמסר של השיר המקורי.

צוות יוצרים מהשורה הראשונה

שימי ליפשיץ ומוטי ויזל בחידוש עוצמתי ללחן קרליבך מלך הלפגוט | 15:25

מאחורי ההפקה המוזיקלית המהודקת עומד יצחק חיאק, שביצע את העיבוד והקלידים ואף את התיכנותים. חיאק, שצבר ניסיון עשיר בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין מודרניות לבין חום מסורתי.

דור אסרף, שביצע את קטעי הסקסופון והחליל, מעניק לנעימה את הטאץ' המיוחד שלו. נגינתו הרגשית והמדויקת מוסיפה שכבה נוספת של עומק למנגינה, ויוצרת חוויית האזנה מרגשת שמחברת את המאזין ישירות אל המסר של השיר.

על התופים ניצב שלומי בן סימון, שהעניק לעיבוד את הקצב והדינמיקה הנדרשים, בעוד דוד כהן ביצע את קטעי הגיטרות. את המיקס והמאסטרינג ביצע יניב בלאס, שהשכיל לאזן בין כלי הנגינה השונים וליצור צליל מלוטש ומקצועי.

המשך הפרויקט המיוחד

"לב לבן" הוא הנעימה השנייה בסדרה שהחלה עם "ירושלים", שזכתה לתגובות נלהבות מצד המאזינים. הפרויקט, שהוקלט באולפני Hayak Studio, ממשיך להציע פרשנויות חדשות ומרעננות לשירים אהובים מעולם המוזיקה היהודית.

בניגוד למגמה הרווחת בעולם המוזיקה החסידית, שבה רוב ההפקות מתמקדות בביצועים ווקאליים, בוחרים חיאק ואסרף להתמקד בכוחה של המנגינה עצמה. הגישה הזו מאפשרת למאזין להתחבר אל השיר ברמה אחרת - רגשית ונשמתית, מעבר למילים.

עיצוב העטיפה של הסינגל בוצע על ידי ירין אלוש, שיצר מעטפת ויזואלית המשקפת את האופי המיוחד של הפרויקט - מודרני אך מחובר לשורשים, עכשווי אך נאמן למסורת.

הנעימה החדשה מצטרפת לשורה של פרויקטים מוזיקליים שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, ומעידה על המגמה הגוברת ליצירתיות ולחדשנות בתחום. חיאק ואסרף מוכיחים כי ניתן לקחת שיר מוכר ואהוב ולהעניק לו חיים חדשים, תוך כיבוד המקור והמסר שלו.

הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והמעריצים כבר מחכים לנעימה השלישית בסדרה. כידוע, פרויקט הנעימות מתכוון להמשיך ולהפתיע עם עיבודים נוספים לשירים אהובים מעולם המוזיקה היהודית והחסידית.